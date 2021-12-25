Murat Karahan, Anna Pirozzi, Francesco Ivan Ciampa İstanbullu sanatseverlerle buluştu

Dünyanın en önemli tenorları arasında gösterilen Murat Karahan'ın önderliğindeki Limak Filarmoni Orkestrası, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda performans sergiledi.

Limak Holding'den yapılan açıklamaya göre, Francesco Ivan Ciampa'nın orkestra şefliğini yaptığı konserde, dünyanın en büyük sahnelerinde yer alan Murat Karahan ve İstanbul'daki ilk performansıyla Anna Pirozzi sahne aldı.

Limak Holding, çeşitli sektörlerde ve farklı coğrafyalardaki ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra Limak Vakfı ile etki yatırımları gerçekleştirmeye devam ediyor. Vakfın sanata destek amacıyla 2017'de kurduğu Limak Filarmoni Orkestrası, Türk müziğini çok sesli yorumlayarak geniş kitlelerle buluşuyor.

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda dün "Limak Filarmoni Operanın Yıldızlarıyla" isminde sanatseverlerin yoğun katılım gösterdiği özel bir konser düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir, "İki yıl aranın ardından Ankara ve İstanbul konserleriyle müzikseverlerle tekrar buluşmak heyecan verici. Sahneleri özledik, alkışları özledik, şarkılara birlikte eşlik etmeyi özledik. Limak Filarmoni Orkestrası olarak bizler dünyanın en önemli seslerini Türk sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sanatı ve sanatçıyı desteklemenin her zamankinden daha da önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sanatın iyileştirici gücüne ve hayata ilham veren yönüne vurgu yapan Özdemir, Limak Filarmoni Orkestrası'nın düzenleyeceği konserlerin hız kesmeyeceğini bildirdi.

Başarılarıyla tüm dünyanın dikkatini çeken ve Limak Filarmoni Orkestrası'nın kurucularından olan Tenor Murat Karahan'ın önderliğinde gerçekleşen konserde, dünyaca tanınan İtalyan Soprano Anna Pirozzi de sahne aldı. J. Strauss'tan "Die Fledermaus", P.I. Tchaikovsky'den "Waltz of the Flowers", Gianni Schicchi'den "O mio babbino caro" gibi efsaneleşen eserlerin seslendirildiği gecede, konserin şefliğini ise dünyaca ünlü, ödüllü İtalyan orkestra şefi Francesco Ivan Ciampa üstlendi.

AA / Mehmet Fatih Erdoğdu - Ekonomi Haberleri

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