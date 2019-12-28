MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 1 KİŞİ YAKALANDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili bir kişi yakalandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili bir kişi yakalandı.
Gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alındı. Araçlardan biri polis tarafından durduruldu. E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulundu. Polisin diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.