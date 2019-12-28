Murat İde'ye saldırıyla ilgili 1 kişi yakalandı
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Murat İde'ye saldırıyla ilgili 1 kişi yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili bir kişi yakalandı.

28.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:37
Murat İde'ye saldırıyla ilgili 1 kişi yakalandı

İYİ Parti Genel Başkanı 'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili bir kişi yakalandı.

Gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alındı. Araçlardan biri polis tarafından durduruldu. E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulundu. Polisin diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor. 


Kaynak: DHA
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