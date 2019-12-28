28.12.2019 16:03 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:03

Evinin önünde saldırı girişimine maruz kalan Murat İde, siyaset gündeminin birinci maddesi oldu. Vatandaşların da ilgisini uyandıran gelime sonrası Murat İde kimdir? Meral Akşener'in danışmanı Murat İde kimdir? Murat İde biyografisi gibi konularda aramalar yapıldı. Peki Murat İde kimdir. İşte Murat İde hayatı ve Biyografisi.

MURAT İDE KİMDİR?

Murat İde Doğum Tarihi: 25 Mayıs 1969

Murat İde Nereli: Malatya

Murat İde Meslekler: Gazeteci, TV sunucusu

Murat İde, Malatya'da 25 Mayıs 1969 tarihinde astsubay bir baba ile öğretmen bir annenin ilk çocuğu olarak doğmuştur. Tam adı Yunus Murat İde'dir. İlk ve orta öğretimini Ayancık, Malatya ve İzmir'de tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV Bölümünden mezun oldu.

Bengü Türk Televizyonunda Genel Yayın Yönetmenliği, Takvim, Tercüman ve Ortadoğu Gazetelerinde köşe yazarlığı, Yeniçağ Gazetesinde ise Ters Açık köşe yazıları ile yazarlığını sürdürmektedir.

2007 yılında yayın hayatına başlayan Bengü Türk televizyonuna Genel Yayın Yönetmeni oldu. Aynı zamanda "Medya Açılımı" adlı programını yaptı.

Takvim, Tercüman ve Ortadoğu Gazete'lerinde köşe yazarlığı yaptı. Halen YENİÇAĞ Gazetesi'nde 'Ters Açı' adıyla köşe yazıyor.

Zeynep isminde bir kızı olan Murat İde Şeriatın Kestiği Yürek isimli bir kitaba imzasını atmıştır. 25 Ekim 2017 yılında Meral Akşener tarafından kurulan İyi Parti'nin Basın Danışmanlığı Görevini üstlenmiştir.

MURAT İDE KİTAPLARI

2006 – Şeriatın Kestiği Yürek.