Murat Germen'in "Masal" sergisi Yapı Kredi bomontiada'da açıldı
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Murat Germen'in "Masal" sergisi Yapı Kredi bomontiada'da açıldı

Murat Germen'in 'Masal' sergisi Yapı Kredi bomontiada'da açıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

Fotoğraf sanatçısı Murat Germen'in "Masal" adlı sergisi, Yapı Kredi bomontiada'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fotoğraf sanatçısı Murat Germen'in "Masal" adlı sergisi, Yapı Kredi bomontiada'da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Cue Art Space ve Artcrowdistanbul Online Galeri iş birliğiyle fiziksel ve sanal olarak eş zamanlı düzenlenen sergide, Germen'in el ile müdahale ettiği, tek edisyondan oluşan eserleri yer alacak.

Edisyonlu 20 eser ise 30 Ağustos'a kadar Artcrowdistanbul'un dijital platformunda izlenebilecek. Fiziksel sergi ile eş zamanlı açılacak sanal sergide ise Germen'in Cue Art Space ile yürüttüğü, NFT formatında Blokzincir üzerinde yer alan ilk işleri de görülebilecek.

Bilginin bize aktarılırken nasıl deforme olduğunu aktarmak istiyordum"

Fotoğrafı bir ifade ve araştırma aracı olarak kullanan Murat Germen, sergi açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergilenen eserlerde fotogrametri yöntemini kullandığını söyledi.

Germen, "Masal" isimli sergisinde de rastlantısal sayısal dönüşüm sürecinden faydalandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bilginin bize aktarılırken nasıl deforme olduğunu ve nasıl bir şeye dönüşebildiğini aktarmak istiyordum. Buna kulaktan kulağa oyununu örnek verebiliriz. Bir çember insan oluşturduğunuzu düşünün siz yanınızdakine bir şey söylüyorsunuz ve o söylediğiniz tekrar size geldiğinde bambaşka bir bilgiye dönüşüyor. Bütün o yolda bilginin başına gelen deformasyonu anlatmaya çalıştım."

Bilgisayar yazılımlarıyla ilgilenen bir fotoğraf sanatçısı olduğuna dikkati çeken Germen, yazılımlardaki dijital hata estetiğini de çalışmalarında kullandığını ifade etti.

Sergi, fiziksel olarak Yapı Kredi bomontiada ALT -Beyaz Oda'da hafta içi her gün 10.30 ile 19.30 arasında 16 Haziran'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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