Murat Gener kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve kariyeri ATV Haber Koordinatörü Murat Gener son dakika haberiyle gündeme geldi. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından çok merak edilen Murat Gener kimdir, nerelidir, kaç yaşında?

Murat Gener'in koronavirüs testi pozitif çıktı. ATV Haber Koordinatörü Murat Gener son dakika haberiyle gündeme geldi. Peki Murat Gener kimdir, nerelidir detaylar haberimizde.

MURAT GENER KİMDİR?

Murat Gener, 1976 İstanbul doğumlu Türk gazeteci, sunucu ve yazardır. Murat Gener İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Bilgi Üniversitesi MBA programını bitirmiştir.

Murat Gener doğum tarihi : ??.??.1976

Murat Gener kaç yaşında : 44 yaşında

Murat Gener doğum yeri : İstanbul

Murat Gener mesleği ne : Gazeteci-Sunucu

MURAT GENER HAYATI VE KARİYERİ

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olan ve Bilgi Üniversitesi MBA programını bitiren Murat Gener 1999 yılından 2004 yılına kadar NTV Haber merkezinde çalışmıştır. Daha sonra sonra NTVMSNBC için Makronat isimli köşe yazılarını hazırlamış, 2003 yılında TÜSİAD ve AB tarafından desteklenen Avrupa Postası programını hazırlamış ve sunmuştur.

2001 ve 2004 BBC Türkçe Servis Ekonomi yorumcusu olarak görev almıştır. Bir sene Habertürk'te ardından ise Atv Haber Editörlüğüne geçiş yapmıştır.

ATV Haber Müdürü olan Murat Gener aynı zamanda A Haber ekranlarında Unutma isimli programı sunmaktadır. Murat Gener şuanda ATV Haber Koordinatörlüğünü yapmaktadır.