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Murat Eskici: "Hep daha iyisini yapmaya çalışan bir ekip var"

Murat Eskici:
01.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:10

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 2019 yılında hedefledikleri bir çok noktaya ulaştıklarını ifade ederek, "Hep daha iyisini yapmaya çalışan bir ekip olduk" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 2019 yılında hedefledikleri bir çok noktaya ulaştıklarını ifade ederek, "Hep daha iyisini yapmaya çalışan bir ekip olduk" dedi.

Covid-19 salgını yüzünden 2020 yılı ilk yarısı için sportif faaliyetler içerisinde bulunamayan Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü, 2019 yılı için hedeflediği bir çok noktaya da ulaştı. Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Sportif faaliyetler elbette bitmek tükenmek bilmiyor. 2019 yılında güzel şeyler yapıldı. Futbol ve diğer branşlarda şehir olarak çok iyi durumdayız. Hedeflerimize de ulaştık tabii ki. Ulaştığımız gibi daha iyisini yapmak için çalışan bir ekip var. Okullardaki tüm sportif faaliyetlerin mimari beden eğitimi öğretmenlerimiz. Onlar orada üretiyorlar, onlar orada buluyorlar, onlar bizim antrenörlerimiz ile beraber çalışıyorlar. Hedeflerimizin hepsini tutturduk. Ama hiç birini tek başımıza yapmadık. Kayseri'de gerek Milli Eğitim Müdürlüğü gerek diğer kamu kurum kuruluşları ile tüm spor adamları ve spora katkı sağlaya herkes ile yaptık" dedi.

2020 yılı için hedef ve planlama arasında bazı statlarda iyileştirmeye gidileceğini de söyleyen Murat Eskici, "Argıncık Stadı'nın zemininin değiştirilmesi gündemde. Bunun için gereken yapılacak. 2020 yılında inşallah Kayseri için büyük yatırım yapılacak. Argıncık zemini de bu çalışmalar içerisinde olacak. Develi Stadı yapılırken 500 kişilik tribün yaptırmıştık. Bunun yetersiz olduğunu gördük. Kapasiteyi 1000'e çıkaracağız. Bütün statlarda scorboard da olacak. Benim hayallerimden birisi de sahasız, salonsuz ilçe kalmaması idi. Hamdolsun büyük bir çoğunluğu tamamlandı. Sadece 2 ilçemiz kaldı Sarız ve Pınarbaşı. Pınarbaşı ve Sarız'a yeni tesis gelecek. Sarıoğlan ilçesi de toprak sahadan kurtulacak" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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