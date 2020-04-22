HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Murat Eskici evlerinde kalan sporculara malzeme dağıttı - Spor
Diyetisyen, Türkiye, Spor, Haber

Murat Eskici evlerinde kalan sporculara malzeme dağıttı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, diyetisyenler tarafından hazırlanan malzemeleri TOHM sporcularına dağıttı.

22.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 22.04.2020 16:15
Murat Eskici evlerinde kalan sporculara malzeme dağıttı

Gençlik ve Haberleri, Spor Haber'>Spor İl Müdürü Murat Eskici, diyetisyenler tarafından hazırlanan malzemeleri TOHM sporcularına dağıttı.

Tüm dünyada ve Türkiye'de etkili olan korona virüs salgını çerçevesinde uygulanan tedbirler ve çağrılara uyan ve evinde kalan sporculara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekte bulunmaya devam ediyor. Tedbirler çerçevesinde evlerinde kalan Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcuları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü diyetisyenleri tarafından gıda paketleri oluşturuldu.

Oluşturulan gıda paketleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve diyetisyenler tarafından sporculara ulaştırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Rüştü Reçber'den koronavirüs itirafı: Virüsü ciddiye almadım Spor
Rüştü Reçber'den koronavirüs itirafı: Virüsü ciddiye almadım
Beşiktaş, Karius sonrası kaleyi genç eldivene emanet edecek Spor
Beşiktaş, Karius sonrası kaleyi genç eldivene emanet edecek
Manchester efsanesi Mesut'a tepki gösterdi: Yaptığı savunulamaz Spor
Manchester efsanesi Mesut'a tepki gösterdi: Yaptığı savunulamaz
Fenerbahçe'den Caner Erkin hamlesi! Transfer an meselesi Spor
Fenerbahçe'den Caner Erkin hamlesi! Transfer an meselesi
Yıldırım, F. Bahçe ile bağlarını kopardı! Kurduğu dernekten istifa etti Spor
Yıldırım, F. Bahçe ile bağlarını kopardı! Kurduğu dernekten istifa etti
Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen 6-0'lık derbi itirafı: Yenilebilirdik Spor
Ümit Özat'tan yıllar sonra gelen 6-0'lık derbi itirafı: Yenilebilirdik
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Talisca, sarıya boyattığı saçlarının şeklini değiştirdi
Güzel golfçü itiraf etti: Benimle golf dersleri için ilişkiye girdiler
Güzel golfçü itiraf etti: Benimle golf dersleri için ilişkiye girdiler
Güzel oyuncu, dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti
Güzel oyuncu, dans videosuyla Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Chelsea, Philippe Coutinho transferini bitiriyor
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Lokomotiv Moskova'da oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenmanda kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Koronavirüs nedeniyle futbolcuların çoğu depresyona girdi
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Barcelona, koronavirüsle mücadele için tarihinde ilk kez Nou Camp'ın ismini değiştirecek
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Kobe Bryant'ın ölümü sonrası, aileler hava yolu şirketine dava açtı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Harun Tan Cem Yılmaz Hande Yener Yıldız Tilbe
Spor Falcao Tamer Tuna Rüştü Reçber Lionel Messi Sergen Yalçın
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Murat Eskici evlerinde kalan sporculara malzeme dağıttı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 19:59:06. #1.15#
title