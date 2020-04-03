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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, CEO, Ekonomi

Murat Erkan 5 bin Turkcell çalışanı ile video konferansla toplantı yaptı

Turkcell güçlü altyapısı ile son dönemin en yüksek katılımlı toplantılarından birini gerçekleştirdi.

03.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:47
Murat Erkan 5 bin Turkcell çalışanı ile video konferansla toplantı yaptı

Turkcell güçlü altyapısı ile son dönemin en yüksek katılımlı toplantılarından birini gerçekleştirdi. Genel Müdür Murat Erkan, #EvdeHayatVar kapsamında mesailerini evden sürdüren yaklaşık 5 bin Turkcell çalışanıyla canlı video konferansta buluştu.

Turkcell'in Genel Müdürü Murat Erkan, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında evlerinden çalışan şirket personeliyle internet üzerinden buluştu. Erkan, Turkcell'in şirket içine özel video platformu Pikcell üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında attıkları adımları ve bundan sonrasına yönelik planlarını paylaştı. Erkan, 5 bine yakın çalışan tarafından canlı izlenen yayında yaptığı açıklamada, salgının çıktığı günden bu yana şirket içinde kurdukları koordinasyon masası aracılığıyla gelişmeleri anbean takip ettiklerini vurguladı.

Saha ve mağaza çalışanlarına, iletişimi sürdürmek için yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür eden Erkan, "Turkcell'in çalışanları olmadan Turkcell olamayacağını, Türkiye'nin de Turkcell'siz olmayacağını" söyledi. Erkan, "Çalışanlarımızla birlikte Türkiye'yi daha iyi yerlere götürmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Mevcut durumun dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Erkan, son yıllarda bu alanda köklü yatırımlar yaptıklarını hatırlatarak, "Teknolojik altyapımız ve çevik yönetim modelimizle bu tür durumlara karşı her zaman hazırlıklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Murat Erkan: "Güçlü altyapımız sayesinde çalışmalarımız aksamadan devam ediyor"

Dijital altyapısıyla dünyada örnek gösterilen firmalar arasında yer alan Turkcell'in uzun süredir çalışanlarına uzaktan çalışma imkanı sunduğunu vurgulayan Erkan, "Türkiye'nin yeni teknolojilere hızlı adapte olabilmesi için dijitalleşmenin önemine her fırsatta vurgu yapıyoruz. Bugün Türkiye'nin ve dünyanın gündemindeki koronavirüs salgını nedeniyle, bu yaklaşımımızın önemi daha net ortaya çıktı. Turkcell olarak dijitalleşmede geldiğimiz noktada; kurduğumuz altyapı, uygulama ve yazılımlarımız sayesinde, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında evden mesai düzenine geçen binlerce çalışanımız işlerini sorunsuz şekilde yürütüyor. Aynı şekilde müşterilerimiz de Turkcell teknolojilerini ve hizmetlerini kullanarak faaliyetlerine devam ediyor. Biz dünyanın en güçlü altyapılarından birini bugünler için kurduk. Evde hayatı ve eğitimi devam ettireceğiz, ekosistemi destekleyeceğiz" diye konuştu.

Şirket çalışanlarına duyuruların yapıldığı Pikcell video platformu üzerinden düzenli olarak binlerce çalışanla görüşen Erkan, bu etkinliklerde hem çalışanlardan gelen soruları yanıtlıyor hem de çalışanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı buluyor.

Binlerce Turkcell çalışanı evden çalışma döneminin başlamasından bu yana 100'ün üzerinde sanal toplantı odasında, her gün ortalama 750'ye yakın toplantı düzenliyor. Çalışanlar her gün bin 200'den fazla birebir video görüşmesi yaparken, yine her gün ortalama 300'e yakın toplantı da BiP üzerinden video konferans yöntemi ile gerçekleşiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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