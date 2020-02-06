Murat Ekşioğlu'nun yeni İngilizce teklisi "Show The World" büyük ilgi görüyor

06.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:32

''Kendimi bildim bileli şarkıcı olmanın hayallerini kurmaktayım.''

Uzun süredir projenin üzerinde çalışan ve her aşamasında yer alan 18 yaşındaki genç sanatçı, üçüncü İngilizce projesi ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade ediyor: ''Bu proje beni hiç olmadığım kadar heyecanlandırıyor. Kendimi bildim bileli şarkıcı olmanın hayallerini kuruyordum ve biliyorum ki uzun bir aradan sonra kendimce notalar ve yazdığım sözler ile bu şarkıyla müzik kariyerime adım atmaya devam ediyorum. Projenin her aşamasına dahil olduğum için çok mutlu ve yine iyi bir iş başarabildiğim için gururluyum. Ayrıca müthiş bir enerjisi olan bir prodüksiyon ile çalışmanın verdiği keyif de tarif edilemez benim için. Hepimizin tuzunun biberinin olduğu kendimizce bir şarkı yaptık. Umarım sizler de şarkımı beğenirsiniz.''

Bu zamana kadar sosyal medya hesabı ve YouTube hesabından paylaştığı yerli ve yabancı cover şarkılar ile büyük beğeni toplayan ve her fırsatta hayalinin müzisyen olmak olduğunu dile getiren Murat Ekşioğlu, Show The World şarkısının audio versiyonunu YouTube'dan paylaştı. Şimdide tüm dijital müzik platformlarında da dinlenebilir olmasının heyecanını yaşıyor.

Sözü, müziği ve de düzenlemesi kendisine ait olan Show The World şarkısının mix & mastering'i Murat Ekşioğlu Production tarafından yapıldı. Menajerinin kardeşi olan Erdem Sağlamel ise vokal koçluğundaydı. Altyapı seslendirme çalışmalarını tamamlayan Murat Ekşioğlu, şarkının akılda kalıcı sözleri ve dinamik yapısı ile dile dolanan bir projeye imza atıyor.

Murat Ekşioğlu'nun üçüncü İngilizce teklisi Show The World, projenin prodüksiyonunu da üstlenen Murat Ekşioğlu Production etiketiyle, tüm dijital platformlarda yerini 9 Ocakta resmi olarak aldı.

Kaynak: Bültenler