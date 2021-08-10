Murat Ekeroğlu jimnastikte Türkiye üçüncüsü oldu
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Murat Ekeroğlu jimnastikte Türkiye üçüncüsü oldu

Murat Ekeroğlu jimnastikte Türkiye üçüncüsü oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından Mersin'de yapılan Parkur Türkiye Şampiyonasında Kayseri'den katılan sporcu Murat Ekeroğlu Serbest Parkurda Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye Jimnastik Federasyonu tarafından Mersin'de yapılan Parkur Türkiye Şampiyonasında Kayseri'den katılan sporcu Murat Ekeroğlu Serbest Parkurda Türkiye üçüncüsü oldu.

Jimnastik Parkur Türkiye Şampiyonası 6 - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında Mersin'de düzenlendi. Şampiyonaya Kayseri'den katılan Murat Ekeroğlu, Gençler Serbest Parkurda Türkiye üçüncüsü olarak bu kategoride Kayserinin ilk madalyasını kazandırdı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Türkiye üçüncüsü olan Murat Ekeroğlu ve antrenörü İbrahim Bilgin'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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