Murat Demirci: "Geride hoş seda bırakabildiysem ne mutlu bana"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Murat Demirci: "Geride hoş seda bırakabildiysem ne mutlu bana"

Murat Demirci: 'Geride hoş seda bırakabildiysem ne mutlu bana'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Develi Belediyespor Voleybol takımı ile yolları ayrılan antrenör Murat Demirci veda mesajı yayımladı.

Develi Belediyespor Voleybol takımı ile yolları ayrılan antrenör Murat Demirci veda mesajı yayımladı.

2019-2020 sezonunda Develi Belediyespor'u 2.Ligden 1.Lige çıkartan antrenör Murat Demirci ile yollar ayrıldı. 6 sezondur Develi Belediyespor'da başarılı bir şekilde görev yapan Murat Demirci'nin yerine Osman Çakıray getirildi.

Spor hayatının sonuna geldiğini belirten antrenör Murat Demirci, "Bir sene alt yapıda ve 5 sene de 2.Ligde başantrenör olmak üzere 6 sezon çalıştığım spor hayatımın sonuna geldim. Bu saatten sonra Develi Belediyespor Voleybol Takımında hiçbir görevim ve sorumluluğum yoktur. Bugünden itibaren hiç kuşkusuz sadece yüzlerce, binlerce taraftarından biriyim. Kulüpte değişik kademelerde çalışmam için yönetim teklifte bulundu. Bu tekliflerden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Ben kendilerinin kararına saygı duydum, onlar da sağolsunlar benim kararıma saygı duydular. Bu bir bayrak değişimidir. Bu bayrağı devraldığım arkadaşlar bu işi başlatmıştı. Biz ise belli bir süre içerisinde, taraftarımızın da büyük desteğiyle takımımızı 1.Lige taşımış olduk. Bundan sonraki arkadaşlar da daha yukarılara; Efeler ligine taşıyarak Develimize en büyük hizmeti yapacaklardır. Kişiler geçici, kurumlar ise bakidir. Bizim de gitme vaktimiz gelmiştir" dedi.

"Kimseye kırgın değil, gururluyum"

Hiç kimseye kırgın olmadığı aksine gururlu olduğunu belirten Demirci, " Bu kulüpte çok güzel 6 yılım geçti. Hiç kimseye kırgın değilim, tam aksine gururluyum. Çünkü sevgi seliyle birlikte zirvede bırakıyorum. Spor hayatım boyunca Develi, Kayseri bölge gruplarında ve Türkiye çapında sayısız kupa kaldırdım. 1.Lige çıkma kupası bu kupaların en büyüğü oldu. Develili olarak Develi halkına bu sevinci yaşattığımız için de çok mutluyum. Bu göreve geldiğim günden bu güne kadar bana destek olan yediden yetmişe herkese, başkanımıza, yönetimimize özellikle tek yürek olduğumuz muhteşem taraftarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra da kazanan spor olsun, sporla birlikte gençlerimiz olsun, kazanan Develimiz olsun. Takımımıza ve yeni gelen teknik ekibe de önümüzdeki sezon başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Beren Saat Seren Serengil Erkan Petekkaya
Spor Mert Günok Merih Demiral Aziz Yıldırım Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Murat Demirci: "Geride hoş seda bırakabildiysem ne mutlu bana" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 10:08:47. #1.14#

title