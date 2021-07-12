SPOR Murat Delihasan: Karatede son 6 yıldır dünyada puanlamada 1'inci sıradayız

SPOR Murat Delihasan: Karatede son 6 yıldır dünyada puanlamada 1'inci sıradayız"Ev sahibi dışında en fazla kota Türkiye'nin""Bütün kilolarda madalya iddiamız var""Nihai hedefimiz küçük kardeşlerimizin karateye başlaması"İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) - Karate Milli Takımı...

SPOR Murat Delihasan: Karatede son 6 yıldır dünyada puanlamada 1'inci sıradayız

"Ev sahibi dışında en fazla kota Türkiye'nin"

"Bütün kilolarda madalya iddiamız var"

"Nihai hedefimiz küçük kardeşlerimizin karateye başlaması"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA) - Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan, "Son 6 yıldır dünyada puanlamada 1'inci sıradayız. Ama bu göreceli bir durumdur, yarın belki 2'nci ya da 3'üncü sıraya düşebilirsin. Karatenin Türkiye'deki gelişimi çok iyi bir seviyede. Türkiye'de de mazisi eskiye dayanır" dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na az bir süre kala hazırlıklarını Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Karate Milli Takımı'nda teknik direktör Murat Delihasan, hazırlıklar ve olimpiyatlardaki hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Delihasan, "Kamp çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Tokyo Olimpiyatları için yola çıkacağız, çalışmalarımızı çok güzel bir şekilde devam ettiriyoruz" diye konuştu.

"EV SAHİBİ DIŞINDA EN FAZLA KOTA TÜRKİYE'NİN"

Karatede verilen 8 kotanın 7'sini aldıklarına dikkat çeken Murat Delihasan, "Karate olimpiyatlara ilk defa girmesi sebebiyle kota sayısı az tutuldu. 4 kız, 4 erkek olmak üzere toplam 8 kategori var. Birçok kiloyu birleştirip bu kotayı oluşturdular. 50-55 kilosu birleşip 55 kiloyu oluşturdu. Erkeklerde 84 ve 84+ kiloları birleştirdiler. Biz toplam 8 kotanın 7 tanesini almış durumdayız. Japonya, ev sahibi olduğu için bütün kotalara direkt girme hakkı kazanmış. Onların dışında dünyada en çok kotayı veren takım Türkiye. Bize en yakın kota sayısı ise 5. Yaklaşık 23-24 tane seçme müsabakası geçirdik. Dünyanın her yerine maçlar yayılmıştı. Bu müsabakalarda kazananlar, ilk 4'e girenler ilk etapta kotayı garantilediler" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN KİLOLARDA MADALYA İDDİAMIZ VAR"

Olimpiyatlarda başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını dile getiren 45 yaşındaki çalıştırıcı, "Biz oraya madalya almaya, en iyisini yapmaya gidiyoruz. Bütün kilolarda madalya iddiamız var. Oynanmamış bir maçın tahminini yapmak zordur. Mesela bir arkadaşımız kategorisinde 10 kişi ile yarışacak ve 6 rakibi dünya şampiyonu. Dolayısıyla olimpiyat kolay bir yer değil. En iyisini yapmak için mücadelemizi vereceğiz" şeklinde konuştu.

"SON 6 YILDIR DÜNYADA PUANLAMADA 1'İNCİ SIRADAYIZ"

Türk sporcuların karatede başarılı olduğunu belirten Murat Delihasan, "Son 6 yıldır dünyada puanlamada 1'inci sıradayız. Ama bu göreceli bir durumdur, yarın belki 2'nci ya da 3'üncü sıraya düşebilirsin. Karatenin Türkiye'deki gelişimi çok iyi bir seviyede. Türkiye'de de mazisi eskiye dayanır. Hakkı Koşar hocamızın Türkiye'ye getirip öğrettiği bir spor. Biz de o bayrağı taşıyıp temsil etmeye çalışıyoruz. Daha iyi yerlere getirmek için daha fazla çalışmamız gerekiyor" dedi.

"NİHAİ HEDEFİMİZ KÜÇÜK KARDEŞLERİMİZİN KARATEYE BAŞLAMASI"

"Bazı sporların felsefeleri vardır ve komplike bir spordur. Karate de bunlardan biri" diyen Delihasan, "Karate mutlaka gençlerimize tavsiye edilmesi gereken bir spor. Bizim nihai hedefimiz olimpiyat madalyası almak değil, çocuklarımın olimpiyat şampiyonu olması ve küçük kardeşlerimizin onlara özenip karateye başlaması. Madalya alıp ülkemizin bayrağını dalgalandırmayı gururla isteriz ama asıl hedef, onlara özendirip sporcu bir nesil yetiştirmek" şeklinde sözlerini noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı