: Murat Dedeman Alp Disiplini FIS Kupası (1)

17.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:50

Murat Dedeman Alp Disiplini FIS Kupası organizasyonu Erzurum'da başladı.

Merhum Murat Dedeman'ın adının verildiği uluslararası organizasyon, 20 Aralık Cuma günü sona erecek.

Organizasyonda ilk iki gün slalom, son iki gün ise büyük slalom yarışları gerçekleştirilecek.

Uluslararası Kayak Federasyonu (TKF) tarafından her sene farklı bir ülkede düzenlenen kupaya, bu yıl Palandöken Kayak Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

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