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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş cephesinde flaş gelişme

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Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş cephesinde flaş gelişme

Şarkıcı Murat Dalkılıç, geçtiğimiz sezon eski sevgilisi Hande Erçel'le aynı dizide rol alan Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor. Dalkılıç, yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı. İşte detaylar...

Dalkılıç ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu Sitare Akbaş geçtiğimiz gün lunaparka gitti. Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle ilk kez bir pozunu paylaştı.

Murat Dalkılıç hız trenindeki anlarını Kayahan'ın "Seninle her şeye varım ben" şarkısı eşliğinde paylaşınca dikkat çekti.

DOSTÇA AYRILDIKLARINI SÖYLEDİLER

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz sene ilişkilerini sonlandırmıştı. Erçel, yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i silmişti. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.

TAKİPLEŞMEYİ BIRAKTILAR

Erçel, eski aşkı ile aşk yaşayan yakın dostu Akbaş'ı sosyal medyada takipten çıktı.

Ünlü oyuncunun ardından Sitare Akbaş'tan da karşı hamle geldi. Akbaş da Erçel'i Instagram'dan silerek, aralarındaki bağların koptuğunu gözler önüne serdi. Sitare Akbaş bu yöndeki soruları da yanıtsız bıraktı.

Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş cephesinde flaş gelişme

Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş cephesinde flaş gelişme

Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş cephesinde flaş gelişme

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Haber: Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş cephesinde flaş gelişme - Haberler Magazin
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