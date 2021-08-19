Murat Dalkılıç-Sitare Akbaş çiftine Hande Erçel soruldu

Şarkıcı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor. Önceki akiam Etiler'de objektiflere yakalanan çiftten Akbaş, "Arkadaşınız Hande Erçel ile aranızın açıldığı doğru mu?" sorusuna bakın ne tepki verdi...

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Murat Dalkılıç, önceki akşam sevgilisi Sitare Akbaş ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

O SORUYA GÜLÜMSEDİ

38 yaşındaki Dalkılıç, suskunluğunu korudu. Akbaş ise muhabirlerin, "Arkadaşınız Hande Erçel ile aranızın açıldığı doğru mu?" sorusuna gülümsemek ile yetindi. İkili, ardından araçlarına binerek, hızla gözlerden kayboldu.

Murat Dalkılıç, geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla ilgili sorulara sinirlenmişti.

Ünlü şarkıcı, muhabirlere, "Bana, benim istemediğim bir şeyi sorduğunuzda hiçbir zaman cevaplamayacağım. Ben istersem söyleyeceğim. Konuşmak istemiyorum." demişti.

DOSTÇA AYRILDIKLARINI SÖYLEDİLER

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz sene ilişkilerini sonlandırmıştı. Erçel, yaptığı açıklamada Dalkılıç ile dostça ayrıldıklarını belirtmişti.

Ayrılık sonrası konuyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan şarkıcı, Erçel'i silmişti. Dalkılıç'ın bu hamlesinin ardından Hande Erçel de eski sevgilisini sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı.

Kaynak: Snob Magazin