Murat Dalkılıç'ın Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Murat Dalkılıç'ın Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiası

Murat Dalkılıç'ın Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiası
Haberler.com - Haberler | Magazin

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiası uzun süre gündemde yer almıştı. Aşk dedikoduları karşısında sessiz kalmayı tercih eden ünlü çift önceki gece ilk kez yan yana görüntülendi. Mekan çıkışı muhabirlerin sorularına yanıt veren Sitare Akbaş, mutlu bir ilişkileri olduğunu itiraf etti.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı'daki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddia edildi. Özel hayatının gizli kalmasını isteyen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hakkında aşk iddiasını yalanlamış ve kendisine soru soran muhabire tepki göstermişti.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, günlerdir magazin basınından düşmeyen ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda sarmaş dolaş yakalandı. Çevredekilere aldırış etmeyen çift, birbirine aşkla bakarak eğlendi. Dalkılıç ve oyuncu Sitare Akbaş'ın samimi halleri ise mekandaki müşteriler tarafından kayda alındı.

DALKILIÇ SESSİZ KALDI, SİTARE İLİŞKİLERİNİ İTİRAF ETTİ

Mekan çıkışı tek başına otoparka doğru yürüyen Sitare Akbaş, mutlu bir ilişkileri olduğunu itiraf etti. Ünlü oyuncudan sonra mekandan çıkan Dalkılıç ise soruları yanıtsız bıraktı. Bir süre muhabirleri atlatmaya çalışan ünlü şarkıcı, daha sonra pes edip sevgilisinin yanına gitti. İkili aynı araçla birlikte oradan ayrıldı

Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile sarmaş dolaş yakalandı
Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile sarmaş dolaş yakalandı
Doğruluk Kontrolü
Murat Dalkılıç'ın Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiası uzun süre gündemde yer almıştı.

Ünlü çift önceki gece ilk kez yan yana görüntülendi.

Mekan çıkışı muhabirlerin sorularına yanıt veren Sitare Akbaş, mutlu bir ilişkileri olduğunu itiraf etti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Ümit Dündar İlham Aliyev Meral Akşener Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Tuğba Özay Deniz Akkaya Haluk Levent
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Merve Çoban Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Murat Dalkılıç'ın Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiası - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:42:44. #1.16#

title