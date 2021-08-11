Murat Dalkılıç'ın Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiası

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiası uzun süre gündemde yer almıştı. Aşk dedikoduları karşısında sessiz kalmayı tercih eden ünlü çift önceki gece ilk kez yan yana görüntülendi. Mekan çıkışı muhabirlerin sorularına yanıt veren Sitare Akbaş, mutlu bir ilişkileri olduğunu itiraf etti.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'in Sen Çal Kapımı'daki rol arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddia edildi. Özel hayatının gizli kalmasını isteyen şarkıcı, geçtiğimiz günlerde hakkında aşk iddiasını yalanlamış ve kendisine soru soran muhabire tepki göstermişti.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, günlerdir magazin basınından düşmeyen ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda sarmaş dolaş yakalandı. Çevredekilere aldırış etmeyen çift, birbirine aşkla bakarak eğlendi. Dalkılıç ve oyuncu Sitare Akbaş'ın samimi halleri ise mekandaki müşteriler tarafından kayda alındı.

DALKILIÇ SESSİZ KALDI, SİTARE İLİŞKİLERİNİ İTİRAF ETTİ

Mekan çıkışı tek başına otoparka doğru yürüyen Sitare Akbaş, mutlu bir ilişkileri olduğunu itiraf etti. Ünlü oyuncudan sonra mekandan çıkan Dalkılıç ise soruları yanıtsız bıraktı. Bir süre muhabirleri atlatmaya çalışan ünlü şarkıcı, daha sonra pes edip sevgilisinin yanına gitti. İkili aynı araçla birlikte oradan ayrıldı