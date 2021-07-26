Murat Dalkılıç'ın gergin anları...

Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen ünlü şarkıcıyı özel hayatı hakkındaki sorular kızdırdı.

Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen ünlü şarkıcıyı özel hayatı hakkındaki sorular kızdırdı.

Bir süredir eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş'la aşk yaşadığı iddia edilen Dalkılıç, ilişkisini soran muhabirlere "Bana doğru soru sor! ya bırakın Allah aşkına ne yapacaksınız ilişkimi" diye tepki gösterdi ardından da röportajı yarıda kesip gitti.

Sitare Akbaş en son Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol almıştı.

Kaynak: Hürriyet