Murat Dalkılıç'ın gergin anları...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Murat Dalkılıç'ın gergin anları...

Murat Dalkılıç'ın gergin anları...
Hürriyet - Haberler | Magazin

Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen ünlü şarkıcıyı özel hayatı hakkındaki sorular kızdırdı.

Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen ünlü şarkıcıyı özel hayatı hakkındaki sorular kızdırdı.

Bir süredir eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş'la aşk yaşadığı iddia edilen Dalkılıç, ilişkisini soran muhabirlere "Bana doğru soru sor! ya bırakın Allah aşkına ne yapacaksınız ilişkimi" diye tepki gösterdi ardından da röportajı yarıda kesip gitti.

Sitare Akbaş en son Hande Erçel'in başrolünde yer aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol almıştı.

Kaynak: Hürriyet

Seren Serengil, Maria Maksymenko ile deniz ortasında kavga etti
Seren Serengil, Maria Maksymenko ile deniz ortasında kavga etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk
Magazin Derya Uluğ Demet Akalın Yıldız Tilbe Bülent Serttaş
Spor Diego Balotelli Aytaç Kara Metin Oktay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Murat Dalkılıç'ın gergin anları... - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:25:51. #1.16#

title