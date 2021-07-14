Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor
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Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz yıl oyuncu Hande Erçel'den ayrılan popçu Murat Dalkılıç'ın özel hayatı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Murat Dalkılıç'ın, Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Popçu Murat Dalkılıç, 2017 yılında iki yıl evli kaldığı Merve Boluğur'dan boşandı. Daha sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı ancak bu birliktelikte kısa sürdü.

Dalkılıç'ın adı şimdilerde Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile anılıyor.

Geçtiğimiz gün Yalıkavak Miya Beach'te sezonun ilk konserini veren popçu, konser öncesinde yeni bir aşka yelken açtığı dedikoduları dilden dile dolaştı.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; konseri izleyenler arasında oyuncu Sitare Akbaş'ın da olması ve ünlü oyuncunun tüm gün Dalkılıç'la göz göze şarkılar söylemesi aşk iddialarını alevlendirdi.

Kısa bir süre önce ilişkinin startını veren popçu, şimdilik dedikodulara sessiz kalmayı tercih etti.

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor

Kaynak: Snob Magazin

Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşıyor
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Murat Dalkılıç, Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla aşk yaşıyor - Haberler Magazin
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