Murat Dalkılıç canlı yayında hayranlarıyla buluşacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Murat Dalkılıç canlı yayında hayranlarıyla buluşacak - Magazin
Murat Dalkılıç, Evde Kal, Magazin, Haber

Murat Dalkılıç canlı yayında hayranlarıyla buluşacak

Poll Production ve Demirören Medya iş birliğiyle izleyiciyle buluşan 'Evde Kal' konser ve canlı yayınının konuğu Murat Dalkılıç olacak.

23.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:24
Murat Dalkılıç canlı yayında hayranlarıyla buluşacak

Poll Production ve Demirören Medya iş birliğiyle izleyiciyle buluşan 'Evde Kal' konser ve canlı yayınının konuğu Murat Dalkılıç olacak. Dalkılıç, konser yayınından önce hayranlarıyla canlı yayında buluşacak.

Demirören Medya'nın '#EvdeKalMüzikleKal' konsepti, Poll Production sanatçılarının Youtube üzerinden konserlerinin yayınlanmasıyla devam ediyor. Türkiye'nin ünlü müzisyenleri, yazın verdikleri konserler ve canlı yayınlarla hayranlarının evlerine geliyor.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, bu akşam 21.30'da canlı yayında hayranlarıyla buluşacak. Dalkılıç, canlı yayında hayranlarından gelecek soruları da cevaplayacak. Yayın ve konser https://www.youtube.com/user/PollProductionWeb/featured adresinden izlenebilecek.

Murat Dalkılıç'ın ardından önümüzdeki günlerde Merve Özbey&Fettah Can, Hande Yener, Hakan Altun&Cengiz Kurtoğlu, Deniz Seki&Rafet El Roman, konserleri ve canlı yayınları ile organizasyon devam edecek.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Birce'nin panik anları! Yeni aşkı görülmesin diye elinden geleni yaptı Magazin
Birce'nin panik anları! Yeni aşkı görülmesin diye elinden geleni yaptı
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı Magazin
1 hafta önce oğlu vefat eden Ebru'dan yürek yakan 23 Nisan paylaşımı
İki yıldır yalnız olan Burak, güzel oyuncuyla aşk yaşamaya başladı Magazin
İki yıldır yalnız olan Burak, güzel oyuncuyla aşk yaşamaya başladı
Survivor'da gece yemek yeme krizi! Evrim isyan etti Magazin
Survivor'da gece yemek yeme krizi! Evrim isyan etti
Aynur Aydın'dan dikkat çeken istek: Karantinada Cem'le olmak isterim Magazin
Aynur Aydın'dan dikkat çeken istek: Karantinada Cem'le olmak isterim
23 Nisan kutlamasında sahneye çıkan Levent, hayatının en enteresan konserini verdi Magazin
23 Nisan kutlamasında sahneye çıkan Levent, hayatının en enteresan konserini verdi
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, takımının kazanacağı 3 ödülden men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, takımının kazanacağı 3 ödülden men edildi
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Mart ayında en çok habere konu olan ünlü isimler belli oldu
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış oyundan ihraç edildi
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
İdil-Mert Fırat çifti sosyal medyadan duyurdu: Bebek bekliyoruz
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı
Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun bahçe pozu büyük beğeni topladı
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
Ozan Güven, evinin önündeki tartışmayla ilgili ilk kez konuştu
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Muhammet Emin Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Kibariye Ebru Şallı Murat Dalkılıç Rafet El Roman
Spor Tamer Tuna Selçuk İnan Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan Otomobil
Şu an buradasınız: Murat Dalkılıç canlı yayında hayranlarıyla buluşacak - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 14:05:01. #1.15#
title