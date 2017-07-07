Murat Dalkılıç Boşanma İddialarına Son Noktayı Koydu

2015 yılının ağustos ayında nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın boşanma kararı aldığı iddia edildi. Dalkılıç iddiaları kesin bir dille yalanladı.

MURAT BODRUM'A GİTTİ, MERVE İSTANBUL'DA GİTTİ

Geçtiğimiz aylarda 'ayrılacakları yönünde' haberler çıkan ve iddiaları kesin bir dille yanıtlayan çift evliliklerinde sona geldi. magazin D Yaz'ın iddiasına göre evlerini ayıran 2 yıllık evli çift boşanma kararı aldı.Murat Dalkılıç Bodrum'a taşınırken, Merve Boluğur İstanbul'da kaldı.

MURAT DALKILIÇ'TAN JET YALANLAMA

İddiaları yalanlayan Dalkılıç "Boşanmıyoruz. Konser yoğunluğundan ben sürekli şehir dışındayım. Merve'nin de yeni projesi var. Her şey yolunda. Bu dedikodulardan bıktık." dedi.