Murat Dalkılıç: Bir erkek gücünü kaybedince, kadınların saygısını yitirir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Murat Dalkılıç: Bir erkek gücünü kaybedince, kadınların saygısını yitirir

26.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:11
Murat Dalkılıç: Bir erkek gücünü kaybedince, kadınların saygısını yitirir

Murat Dalkılıç 2 yıldır aşk yaşadığı Hande Erçel'den geçen temmuzda ayrılmıştı.

Murat Dalkılıç 2 yıldır aşk yaşadığı Hande Erçel'den geçen temmuzda ayrılmıştı. Şarkıcı, Instagram'da Emel Yalçın'ın canlı yayın konuğu oldu. "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna "İçindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. Ben hep ilk önce karşı tarafı düşünürüm, onun ne istediğine önem veririm, merak ederim" yanıtını verdi.

 Kıskançlık bitti

Murat Dalkılıç, "Beni eğlenceli ve rengarenk zannediyorlar. Ama düz adamım. Artık eskisi gibi kıskanç bir aşık değilim. İnsanlara alanlar bırakılması gerektiğine inanıyorum. Bir erkek gücünü kaybedince, kadınların saygısını yitirir. İlişkide en nefret ettiğim şey; sevgililerin birbirlerinin telefonunu karıştırması. Zamanında ben de yaptım o hatayı" dedi.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Metin Oktay Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Murat Dalkılıç: Bir erkek gücünü kaybedince, kadınların saygısını yitirir | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 13:15:57. #1.15#
title