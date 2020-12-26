Murat Dalkılıç: Bir erkek gücünü kaybedince, kadınların saygısını yitirir

Murat Dalkılıç 2 yıldır aşk yaşadığı Hande Erçel'den geçen temmuzda ayrılmıştı. Şarkıcı, Instagram'da Emel Yalçın'ın canlı yayın konuğu oldu. "İlişkiyi ne bitirir?" sorusuna "İçindeki alev bitince biter. O alev ayakta tutuyor ilişkiyi. Ben hep ilk önce karşı tarafı düşünürüm, onun ne istediğine önem veririm, merak ederim" yanıtını verdi.

Kıskançlık bitti

Murat Dalkılıç, "Beni eğlenceli ve rengarenk zannediyorlar. Ama düz adamım. Artık eskisi gibi kıskanç bir aşık değilim. İnsanlara alanlar bırakılması gerektiğine inanıyorum. Bir erkek gücünü kaybedince, kadınların saygısını yitirir. İlişkide en nefret ettiğim şey; sevgililerin birbirlerinin telefonunu karıştırması. Zamanında ben de yaptım o hatayı" dedi.

Kaynak: Hürriyet