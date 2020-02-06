Murat Dağı'ndaki yılkı atlarının sayısı artıyor

06.02.2020 11:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:12

Uşak ve Kütahya arasındaki Murat Dağı'nın güney cephesinde ilk olarak 2016'da sayıları 20 iken görüntülenen yılkı atlarının sayısı her geçen yıl artıyor.

Murat Dağı eteklerinde üç ayrı sürü halinde yaşayan atlar, aşırı soğuklar nedeniyle daha korunaklı vadilerde yaşamlarını sürdürüyor. Yılkılar, taze otların bulunduğu alanlarda baharın gelişini bekliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürlüğü ekiplerinin atları sık sık ziyaret ettiği bölgelerde tedbir amaçlı yemleme çalışması yapılıyor. Atlar için doğaya saman bırakan ekipler, belirli periyotlarla sayım gerçekleştiriyor.

At popülasyonu nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçi sayısı da her geçen gün artıyor. Özellikle fotoğraf tutkunları görüntülemek istedikleri atlara ilgi gösteriyor.

"Yılkılar ilimizin tanıtımına katkı sağlıyor"

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılkıların Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Müdürlüğü ekiplerince titizlikle izlendiğini belirtti.

At sayısının artmasıyla fotoğrafseverlerin bölgeyi daha çok ziyaret etmeye başladığına dikkati çeken Vali Kocabıyık, şunları söyledi:

"Atlar bahar döneminde yavruluyor. Bu dönemde koruma tedbirlerini artırıyoruz. Normalde üçerli, beşerli gruplar halinde bulunan atların bu yıl 3 ana gruba bölündüklerini biliyoruz. Yavruların artması bizi mutlu ediyor. Yılkıların varlığı bölgeye olan ilgiyi artırıyor. Özelikle fotoğarafsevenler bölgeyi ziyaret ediyor. Atların korunması, sayılarını artması, ilimizin tanıtımına katkı sağlıyor."

Atların rahatsız edilmemesini de isteyen Kocabıyık, "Atların rahatsız edilmeden gözlemlenmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bölge sarp ve kayalık, bu nedenle ziyaretçilerin dikkatli olmaları gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum." ifadelerini de kullandı.

Kaynak: AA