Murat Dağı'nda kurulacak altın madenine tepki

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, 19 Ağustos'ta Gediz İlçesi Karaağaç Köyü'nde altın madeni açılmak istenen bölgeye, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu iptal davasında oluşturulan 7 kişilik bilirkişi heyetinin gideceğini belirterek, "Uşak ve Kütahya'daki tüm vatandaşlarımızı, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, muhtarlarımızı 19 Ağustos'ta bu mevkiye muhakkak bekliyoruz." dedi.

Yalım, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal güzelliklere savaş açan bir anlayışla karşı karşıya olunduğunu" ileri sürdü.

Cerrattepe ve Kaz Dağları'nı örnek gösteren Yalım, Uşak ve Kütahya arasındaki Murat Dağı'nın da içme suyu, tarımsal üretim ve oksijen kaynağı olarak büyük önem taşıdığını ancak benzer bir sürecin orada da yaşandığını savundu.

Murat Dağı'nda maden araması yapabilmesi için olumlu ÇED raporu verildiğini ancak kendisinin bu raporun iptali için dava açtığını bildiren Yalım, dava sürecinin devam ettiğini söyledi.

Özkan Yalım, "19 Ağustos'ta Gediz İlçesi Karaağaç Köyü'nde altın madeni açılmak istenen bölgeye, ÇED raporu iptal davasında oluşturulan 7 kişilik bilirkişi heyeti gidecek. Uşak ve Kütahya'daki tüm vatandaşlarımızı, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, sivil toplum örgütlerimizi, muhtarlarımızı 19 Ağustos'ta bu mevkiye muhakkak bekliyoruz. Çünkü orada altın madeni açmak için milyonlarca ağaç kesilecek, bölgenin içme suyu ve tarımı siyanürle zehirlenecek." diye konuştu.

Basın mensuplarına, "Uşak'ın üstü altından daha değerlidir" ve "Murat Dağı suyumuzu zehirletmeyeceğiz" pankartlarını gösteren Yalım, sanatçıları da sosyal medyadan "#muratdağınadokunma" etiketiyle destek vermeye çağırdı.

Kaynak: AA