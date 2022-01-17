Murat Dağı Barajı yatırım programına alındı

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz İlçesinde yapımına 2017 yılında başlanan ve daha sonra durdurulan Murat Dağı Barajı 2022 yılı yatırım programına alındı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilecek olan barajın tamamlanmasıyla 31 bin 450 dekar zirai arazi suyla buluşacak.

Barajın hizmete alınmasıyla milli ekonomiye katkı sağlanacağını ifade eden Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak "Bölge halkımız için büyük önem arz eden baraj ile 31 bin 450 dekar zirai araziyi modern sulama sistemine kavuşturacak. 220 milyon TL yatırım bütçesi ile Murat Dağı Barajımızın tamamlanması için 2022 yılı İçin yatırım planına alan başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'a, Kütahya Valimiz Ali Çelik'e, İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun'a, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler'e, İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz'a, AK Parti Gediz İlçe Başkanımız Mehmet Erkan'a, AK Parti Gediz İlçe Teşkilatımıza ve emek veren herkese şehrimiz ve bölgemiz adına şükranlarımı sunuyor, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

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