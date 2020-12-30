Murat Can Ünverdi: "Pandemide sosyal medyaya bağımlılık arttı "
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Murat Can Ünverdi: "Pandemide sosyal medyaya bağımlılık arttı "

30.12.2020 11:29 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:33
Murat Can Ünverdi:

Salgın sürecinde Türkiye dahil dünyada sosyal medya ve mobil cihazlarda geçirilen süre çok ciddi derecede arttı.

Salgın sürecinde Türkiye dahil dünyada sosyal medya ve mobil cihazlarda geçirilen süre çok ciddi derecede arttı. Aynı zamanda evde çok vakit geçirilen bu süreçte kullanıcıların sosyal medyaya bağımlılığı da arttı.

Felaket yılı olarak adlandırılan bu sene içerisinde koronavirüsün ülkemizde Mart ayı itibari ile görülmesi sonrasında sıkı tedbirler getirilmişti. Kişiler koronavirüs süreci boyunca evlerinde daha fazla vakit geçirmeye başladılar. Bu süreçte ise sosyal medya kullanımı son yılların en yüksek oranlarına ulaştı. İnsanlar evlerinde vakit geçirirken en fazla sosyal ağları kullandı. Bu sosyal ağlar genel olarak Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube olarak biliniyor.

Koronavirüs süreci devam ederken şirketler ise araştırma yapıyor. Koronavirüs süreci boyunca sosyal medya kullanımının etkisini ise Yeni Medya Şirketler Grubu CEO su Murat Can Ünverdi araştırdı. Ünverdi, sayısız sosyal ağda insanlar ile iletişim kurarak pandemi süresi boyunca sosyal medya kullanımının etkilerini inceledi. Ünverdi, bu dönemdeki insanların hareketleri ve sosyal medyada ki etkinliklerini inceleyerek sektörde nasıl bir hareket oluşturduğunu açıkladı.

Koronavirüs süresi boyunca sosyal medya kullanımını ve sosyal medyaya olan etkisini araştıran Ünverdi'nin yaptığı araştırmalara göre, sosyal medya içerikleri yüzde 55 oranında güvenilir değil. İnsanların hastalık süresi boyunca sosyal medya kullanımına olan bağımlığının ciddi derecede yükseldiğini vurgulayan Ünverdi, bu oranın ise ülkemizde yüzde 60 olduğunu belirtti.

"Sosyal medyaya bağımlılık arttı"

İnsanların pandemi süresi boyunca elektronik haberleşme cihazlarını çok fazla kullandığını ve bu dönemde televizyon, radyo ve sosyal medya kullanımının zirveye ulaştığı belirten Ünverdi,"Pandemi süresinde ki sosyal medya bağımlılık oranı yüzde 58 oldu. Bu incelemeler, yeni yıla kadar sürecek ve yeni yılda ise toplu bir etkinlik veri analizi paylaşacağız. Sosyal medya alternatiflerinin bu dönemde oldukça fazlalaşmasını da inceledik. Bu alanda ki girişim oranı ise yüzde 40 arttı" diye konuştu.

Sosyal medya, dijital reklamcılık gibi alanlarda hizmet veren Murat Can Ünverdi, Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra siber güvenlik üzerine çalışmalar yapmaya devam ediyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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