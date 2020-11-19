Murat Can Ünverdi: Dünyada Bir İlk 1 Kişiye 2 Mavi Tik
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Murat Can Ünverdi: Dünyada Bir İlk 1 Kişiye 2 Mavi Tik

19.11.2020 14:16 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:20
Murat Can Ünverdi: Dünyada Bir İlk 1 Kişiye 2 Mavi Tik

Yeni Medya Şirketler Grubu CEO'su Murat Can Ünverdi bir imkansızı daha başardı. İnsanların uzun zamandır uğraştığı ama her zaman ret cevabı aldığı mavi tik uygulamasını bir kişinin iki kez almasını sağladı.

Sosyal medya alanında yaptığı başarılı çalışmalarla adını sık sık gündeme taşıyan CEO Murat Can Ünverdi aynı kişinin iki farklı hesabını onaylatarak mavi tik almasını başardı. İşlemi dünyada ilk kez gerçekleştiren Murat Can Ünverdi hedefinin imkansızları başarmak olduğunu söyledi.

Kararlılığı İle Başarıyı Ortaya Koyuyor

Her alanda ve her konuda en iyiyi hedeflediğini ve bunun için imkansız olayların üstüne gittiğini anlatan Yeni Medya Şirketler Grubu CEO'su Murat Can Ünverdi kararlılığı ile başarıyı ortaya koyduğunu dile getirdi. Çok uzun yıllardır Twitter, Facebook, Instagram, Google, YouTube ve Linkedin gibi sosyal medya alanlarında adını duyuran sosyal medya uzmanı Murat Can Ünverdi önderliğinde kurulan Yeni Medya Şirketler Topluluğu sektörde lider olmaya devam ediyor.

Mavi Tik Konusundan Uzmanlığını Konuşturuyor

Pandemi ile birlikte son dönemde özellikle ticaret alanında önemli bir yer haline gelen sosyal medyada firmalar arasındaki yarış hızlı devam ediyor.Bu akıl almaz yarış içerisinde en iyi olmak isteyen firmaların kapısını çaldığı ise yıllardır olduğu gibi yine Yeni Medya Şirketler Grubu ve Murat Can Ünverdi oluyor.Yetenekleri çalışma prensibi başarıları ve aldığı ödüller ile adını duyurmayı ve sektörde öncü olmayı başaran Murat Can Ünverdi özellikle mavi tik konusundan uzmanlığını konuşturuyor.

Bir Hedef Daha Hayata Geçti

Dünya'da birçok insanın almak istediği ama Instagram tarafından reddedilen hesaplara mavi tik onayını alıyor.Mavi tik konusunda Türkiye'de farklı olduğunu ortaya koyan Murat Can Ünverdi dünyada da bir ilki gerçekleştirerek aynı kişiye iki farklı hesap üzerinden mavi tik onayı almayı başardı. Bu çalışmanın dünyada bir ilk olduğunun altını çizen genç CEO bir hedefinin daha hayata geçmesinden duyduğu mutluluğu paylaştı. İmkansızlıkların üzerine gideceğini dile getiren genç iş adamı bu konuda yolundan dönmeyeceğinin altını çizdi.

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