Murat Boz yeni dizisini yorumladı: Bu proje başka

Muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı yeni dizisi için "Daha önce dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldım ama bu ilk başrolüm olacak.

Muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı yeni dizisi için "Daha önce dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldım ama bu ilk başrolüm olacak. Bu proje bir başka benim için" diye konuştu.

Gece 24.00'ten sonra getirilen müzik yasağıyla ilgili de konuşan Boz, "Müzik demek hayat demek, inanıyorum ki bu yasaklar kalkacak" dedi.

Kaynak: Hürriyet