Murat Boz ve müzik şirketinin sözleşme davasında karar çıktı
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Murat Boz ve müzik şirketinin sözleşme davasında karar çıktı

Murat Boz ve müzik şirketinin sözleşme davasında karar çıktı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Şirket, 13 yıl önce açtığı davada "Sözleşmeye uymazsa 500 bin dolar cezai şart parasını ödeyecekti.

Şirket, 13 yıl önce açtığı davada "Sözleşmeye uymazsa 500 bin dolar cezai şart parasını ödeyecekti. Yurtdışında haberimiz olmadan katıldığı 45 konserin bedelini ödemedi" demişti.

Mahkeme, 7 yıl önceki kararında Murat Boz'un 105 bin 253 lira ödemesine hükmetti. Her iki tarafın itirazı üzerine dava Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'ın bozma ilamının ardından dava İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Mahkeme, şirketin davasını reddetti.

Kaynak: Hürriyet

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