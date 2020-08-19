Murat Boz ve Demet Özdemir hakkında flaş iddia! FLAŞ İDDİA... Ünlü popçu Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in İstanbul'da bir mekanda samimi bir şekilde eğlendikleri iddia edildi

Ayaklıgazete'nin haberine göre; Demet O¨zdemir ve yakıs¸ıklı popc¸u Murat Boz gec¸tigˆimiz aks¸am I·stanbul'da Boğaz'da bulunan lüks bir mekanda samimi s¸ekilde egˆlendi.

İkilinin samimi şekilde eğlenmesi akıllara, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu getirdi.

Murat Boz'un geçtiğimiz haftalarda Uraz& ; Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Boz, bu iddiayı yalanlamıştı.







Demet Özdemir'in adı ise bir süredir Oğuzhan Koç ile anılıyordu. Bu iddia sonrası Boz ve Özdemir'in ne diyeceği merak konusu oldu.





Kaynak: Snob Magazin