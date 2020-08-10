Murat Boz'un yeni şarkısı 'Gece'nin klibinde sürpriz isim Başarılı müzisyen Murat Boz yeni single çalışması 'Gece' ile müzikseverler ile bir kez daha buluştu.

2020 yılı içinde sevenlerinin beğenisine sunduğu 'Can Kenarım' ve 'Kalben'le aylardır listelerde zirveyi kimseye kaptırmayan Murat Boz, 13'üncü single çalışması 'Gece'yi alışılmışın dışında bir projeyle görücüye çıkardı. Boz, klip yerine bir kısa film çekti. FİLMİ KLİBE DÖNDÜRDÜ Bir aşk hikayesinin başından sonuna kadar karşılıklı diyaloglarla anlatıldığı kısa film, 3'üncü dakikasından sonra şarkının filme dahil olmasıyla birlikte klibe dönüştü. Bu sıradışı projede Murat Boz'a, 'Her Yerde Sen' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Deniz Işın eşlik etti. Gece'nin sözü ve müziğine Emrah Karakuyu, düzenlenesine Gürsel Çelik imza attı. Elif Kalkan yönetmenliğinde kaydedilen proje, 2 günde dev bir prodüksiyon ekibi eşliğinde çekildi. 'Gece' DMC Müzik etiketiyle bugün (10 Ağustos Pazartesi) tüm dijital platformlarda yerini aldı.



Kaynak: Snob Magazin