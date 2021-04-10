Murat Boz koronavirüse yakalandı! Açıklama geldi...
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Murat Boz koronavirüse yakalandı! Açıklama geldi...

Hürriyet - Haberler | Magazin
Murat Boz koronavirüse yakalandı! Açıklama geldi...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri devam ediyor.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri devam ediyor. Şarkıcı Murat Boz da koronavirüse yakalandı. 4 gün önce testi pozitif çıkan Boz kendini karantinaya aldı. Sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, 'Herkese selam, Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 4. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerinizi almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.' mesajını paylaştı.

Kaynak: Hürriyet

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