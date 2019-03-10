Murat Boz Konserini Petrol İstasyonu Pompasının Üzerinde İzlediler

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında konser veren şarkıcı Murat Boz'u izlemeye gelenler alanı doldurunca,sanatçıyı görmek isteyenler ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Kadirli Belediyesi tarafından organize edilen konser Kadirli kent meydanı eski otogar alanında yapıldı. Günler öncesinden şehrin çeşitli yerlerine Murat Boz'un konser afişleri asılarak halk konsere davet edildi. Konser günü alanına yaklaşık 20 Bin kişi geldi. Konser alanı dolunca şarkıcıyı izlemek için iş yerlerinin çatısına,evlerin balkonlarına kalabalıklar yığıldı. En ilginç görüntü ise konser alanının hemen yan tarafında bulunan petrol istasyonundan geldi. Onlarca kişi şarkıcı Murat Boz'u görmek için birbirleriyle adeta yarışırcasına petrol pompalarının üzerine çıkarak şarkıcıyı görmeye çalıştı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA