Murat Boz; Hayatımda kimse yok
Şarkıcı Murat Boz, Instagram hesabı üzerinden hayranlarından gelen soruları yanıtladı
01.06.2020 23:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:22
Aşk hayatıyla alakalı konuşmadığı bilinen Boz, Murat Boz Fun Club üyesi bir hayranının "Çok merak ediyoruz. Ne olur bizi kırma. Haberler çıkıyor. Hayatında biri var mı? #mbfc" sorusu üzerine hayranının ricasını kırmadı. Özel hayatıyla alaklı uzun süredir konuşmayan Murat Boz, "Merak etmenizi çok iyi anlıyorum. Hayatımda kimse yok. Olduğunda zaten bilirsiniz. Açıklarım." diyerek cevapladı.
Kaynak: Snob Magazin