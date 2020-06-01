Murat Boz; Hayatımda kimse yok
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Murat Boz; Hayatımda kimse yok

Şarkıcı Murat Boz, Instagram hesabı üzerinden hayranlarından gelen soruları yanıtladı

Murat Boz; Hayatımda kimse yok
01.06.2020 23:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:22

Aşk hayatıyla alakalı konuşmadığı bilinen Boz, Murat Boz Fun Club üyesi bir hayranının "Çok merak ediyoruz. Ne olur bizi kırma. Haberler çıkıyor. Hayatında biri var mı? #mbfc" sorusu üzerine hayranının ricasını kırmadı. Özel hayatıyla alaklı uzun süredir konuşmayan Murat Boz, "Merak etmenizi çok iyi anlıyorum. Hayatımda kimse yok. Olduğunda zaten bilirsiniz. Açıklarım." diyerek cevapladı.

Kaynak: Snob Magazin

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