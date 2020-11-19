Murat Boz: Hâlâ yalnızım

Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, "Yeni bir projeniz var mı" sorusuna "Şu anda öyle bir durum yok. Dinleniyorum ve yeni şarkılara odaklanıyorum" diye yanıt verdi.