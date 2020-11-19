Murat Boz: Hâlâ yalnızım
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Murat Boz: Hâlâ yalnızım

19.11.2020 09:54 | Son Güncelleme: 19.11.2020 10:00
Murat Boz: Hâlâ yalnızım

Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, "Yeni bir projeniz var mı" sorusuna "Şu anda öyle bir durum yok. Dinleniyorum ve yeni şarkılara odaklanıyorum" diye yanıt verdi.

Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, "Yeni bir projeniz var mı" sorusuna "Şu anda öyle bir durum yok. Dinleniyorum ve yeni şarkılara odaklanıyorum" diye yanıt verdi. Boz aşk hayatıyla ilgili soruları ise "Hala yalnızım. Arkadaşlarım var, onlarla görüşüyorum. Bunun dışında bir şey yok" diyerek yanıtladı.

Kaynak: Hürriyet

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