Murat Boz'a Deren Talu hakkında soru soruldu!
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Murat Boz'a Deren Talu hakkında soru soruldu!

Geçtiğimiz günlerde Deren Talu ile yakınlaştığı iddia edilen başarılı şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz gün Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde görüntülendi

05.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:43
Murat Boz'a Deren Talu hakkında soru soruldu!

arkadaşları ile birlikte 'ın gösterisine gelen yakışıklı popçunun keyfi ise bir hayli yerindeydi.

'Kendisiyle konuştuk'

ile hakkında çıkan aşk dedikodularına ilk kez cevap veren Boz, "Evet doğum günümde karşılaştık. Kendisi oradaydı ve konuştuk. Ama ilişki durumu yada başka bir durum tabii ki de yok" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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