Murat Boz'a Deren Talu hakkında soru soruldu!

05.03.2020 11:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:43

Yakın arkadaşları ile birlikte Cem Yılmaz'ın gösterisine gelen yakışıklı popçunun keyfi ise bir hayli yerindeydi.

'Kendisiyle konuştuk'

Deren Talu ile hakkında çıkan aşk dedikodularına ilk kez cevap veren Boz, "Evet doğum günümde karşılaştık. Kendisi oradaydı ve konuştuk. Ama ilişki durumu yada başka bir durum tabii ki de yok" dedi.



