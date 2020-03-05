Murat Boz'a Deren Talu hakkında soru soruldu!
Geçtiğimiz günlerde Deren Talu ile yakınlaştığı iddia edilen başarılı şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz gün Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde görüntülendi
Yakın arkadaşları ile birlikte Cem Yılmaz'ın gösterisine gelen yakışıklı popçunun keyfi ise bir hayli yerindeydi.
'Kendisiyle konuştuk'
Deren Talu ile hakkında çıkan aşk dedikodularına ilk kez cevap veren Boz, "Evet doğum günümde karşılaştık. Kendisi oradaydı ve konuştuk. Ama ilişki durumu yada başka bir durum tabii ki de yok" dedi.