Karacabey Ticaret Borsası seçimlerinde Murat Bertan güven tazeledi.

İlçe Seçim Kurulu gözetimindeki seçimde, 110 üyeden 101'i sandık başına gitti. 101 oyun 1'i geçersiz sayılırken Murad Bertan oyların 58'ini, Oğuz Karabatı ise 42'sini aldı. Yönetim kurulu başkanı ve üyelikleri, birlik genel kurul delegeleri asıl ve yedek üye, disiplin kurulu asıl ve yedek üyelikleri seçimleri ise perşembe günü yapılacak.

Ticaret Borsası'nın 14 asıl üyeden oluşan meclisinde şu isimler yer aldı:

"Sütaş Süt Ürünleri A.Ş., Halit Elbir, Celali Kavaz, Bertan Gıda Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Rafet Sarısakal, Sezgin Can, Tuncay Karagöz, Ali İhsan Aydın, Mutlu Demir, Tamer Gündağ, Murat Efe, Fatih Kaçar, Fatih Burhan, Ada Agro Tarımsal Faaliyetler Dan. San. Tic. A.Ş."

Gerçekleştirilen seçimlerden sonra konuşan Murat Bertan, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti. - BURSA