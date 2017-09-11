Murat Başoğlu Boşandığı Eşiyle Adliye Önünde Şakalaştı

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı ilişki ile gündeme gelen Murat Başoğlu, eşi Hande Bermek'le bugün boşandı. Tanınmamak için başına şapka takan ve sakal bıraktığı gözlenen Murat Başoğlu ile Hande Bermek Başoğlu'nun rahat tavırları ve birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yeğeni ile ilişki yaşadığı iddiasıyla "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan hakkında soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu ile eşi Hande Bermek Başoğlu, Kuşadası Adliyesi'nde, mal paylaşım protokolü imzalayıp, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Tanınmamak için başına şapka takan ve sakal bıraktığı gözlenen Murat Başoğlu ile Hande Bermek Başoğlu'nun rahat tavırları ve birbirleriyle şakalaşmaları dikkat çekti.