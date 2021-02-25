Murat Balkan kimdir, nereli? Murat Balkan neden vefat etti? Murat Balkan hayatı ve biyografisi!

Başarılı iş adamları arasında yer alan Murat Balkan'ın hayatını kaybetmesi sonrası Murat Balkan kimdir, nereli? Murat Balkan neden vefat etti? sorularının yanıtları merak ediliyor. İşte Murat Balkan'ın hayatı ve biyografisi!

Hayatını kaybeden Murat Balkan hakkında Murat Balkan kimdir, nereli? Murat Balkan neden vefat etti? sorularının yanıtları merak edildi.

MURAT BALKAN KİMDİR?

Murat Balkan'ın ailesi Üsküp'lüydü. 1938'de Türkiye'ye gelerek İzmir'e yerleşen Balkan ailesinde Murat Balkan 1946'da İzmir'de dünyaya geldi. İzmir Türk Koleji mezuniyetinin ardından, ODTÜ Kimye Bölümü'nde yüksek öğrenimini tamamladı, bir süre Ankara TED Koleji'nde kimya öğretmenliği yaptı.

1973 yılında ilk firmasını tıbbi cihazlar ithalat ve pazarlaması alanında kurarak iş hayatına atıldı. Ardından lojistik, döküm, proses kontrol, kimyasal maddeler, otomotiv ve hastane sektöründe firmalar kurdu ya da ortak olarak kuruluşlarına katıldı.

Ankara'da otomotivle ilgili firmasının binasının altında bir sanat galerisi kurdu. 1982-85 yılları arasında özellikle Ege kıyı bölgelerini dolaşarak, yazlık amaçlı yer arayışına girdi. Bu arayışı sırasında rastladığı Bodrum Akyarlar'daki bakir Aspat koyunu satın aldı. Buradaki antik yıkıntılarını araştırılmasını ve restorasyonunu sağladı.

9. yüzyıldan kalma Roma hamamının Kültür Bakanlığı Bodrum Müzesi, Muğla Üniversitesi ve Aspat Vakfı işbirliğiyle restorasyonunu tamamlattı. Arazisinde Aspat Sanat Köyü'nü kurarak çok sayıda etkinliğe imza attı.

Aspat'ın flora ve faunası üzerine araştırmalar yaptırtarak bulunan çeşitlerin bir müzede serilenmesi için ilk adımları attı. Ardından, bir inşaat firmasıyla anlaşarak Anthaven Aspat'ın inşaatına ve kuruluşuna ön ayak oldu.

MURAT BALKAN NEDEN VEFAT ETTİ?

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi'nde 1985 yılından bu yana turizm ve sanata yaptığı yatırımlarla bilinen ünlü iş insanı Murat Balkan 16 Şubat tarihinde Orçun Alper'in kullandığı otomobil ile bir başka araçla çarpışmış ve uçuruma yuvarlanmıştı. Balkan kazanın ardından kaldırıldığı Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.