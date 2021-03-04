Murat Balcı kimdir? Murat Balcı hayatı ve biyografisi! Murat Balcı kaç yaşında, nereli?
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Murat Balcı kimdir? Murat Balcı hayatı ve biyografisi! Murat Balcı kaç yaşında, nereli?

04.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:49
Murat Balcı kimdir? Murat Balcı hayatı ve biyografisi! Murat Balcı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Murat Balcı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Murat Balcı hakkında merak edilenler. Murat Balcı hayatı ve biyografisi. Murat Balcı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Murat Balcı merak konusu oldu. İşte Murat Balcı hakkında merak edilen Murat Balcı kimdir, Murat Balcı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MURAT BALCI KİMDİR?

Murat Balcı, 24 Mayıs 1983 Almanya doğumludur. Aslen İzmirli olan Balcı,müzisyen ve tiyatro sanatçısıdır. 10 yaşında ailesi ile birlikte İzmir'e döndü.

Murat Balcı, Ege Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunudur.

Küçüklüğünden beri müzikle uğraşan Murat Balcı, 17 yaşında İzmir'de bir yerel TV'de Ege Ses Yarışmasında Küçüğüm adlı şarkıyla en iyi erkek sesi seçildi. Üniversite sorması müzikle ve Tiyatro'ya başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da eğitim aldı.

Murat Balcı İlk olarak 2004 yılında En İyi Arkadaşım adlı dizide yer aldı. 2018 yılında Kanal D ekranlarına yayınlan Tutsak dizisinde ilk tanındı. Murat Balcı daha sonra yine Kanal D ekranlarında yayınlanan romantik komedi dizisi Afili Aşk'ta Muammer Hoca karakterini canlandırdı. Daha sonra ise Sol Yanım adlı dizide yer aldı..

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