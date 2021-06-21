Murat Bakan kimdir? Murat Bakan kaç yaşında, nereli?
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Murat Bakan kimdir? Murat Bakan kaç yaşında, nereli?

Murat Bakan kimdir? Murat Bakan kaç yaşında, nereli?
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Murat Bakan, son zamanlarda en çok aratılan isimler arasında. CHP Milletvekili Bakan, kamuda çalışanların birden fazla maaş almasın engellemek amacıyla çıkardığı kanun teklifi üzerine gündeme geldi. Gündeme gelmesiyle Murat Bakan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Murat Bakan kimdir? Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Murat Bakan, son zamanlarda en çok aratılan isimler arasında. CHP Milletvekili Bakan, kamuda çalışanların birden fazla maaş almasın engellemek amacıyla çıkardığı kanun teklifi üzerine gündeme geldi. Gündeme gelmesiyle Murat Bakan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Murat Bakan kimdir? Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

MURAT BAKAN KİMDİR?

Murat Bakan, 10 Ocak 1972'de Ankara'da doğan Türk siyasetçi ve avukattır

2015 Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 'nden İzmir Milletvekilliğine adaylığını koyarak milletvekili olmuştur. Halen CHP İzmir Milletvekili olarak TBMM de görevine devam etmektedir.

Hayatı

Murat Bakan'ın baba adı Kemal, anne adı Şehriban'dır.

Avukat; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçildi. Büyükşehir Belediye Meclisinde de CHP Grup Başkanvekilliği, Grup Sözcülüğü, Hukuk Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. İzmir Kent Konseyleri Birliğinin Kurucu Dönem Sözcülüğü ve Türkiye Kent Konseyleri Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.

27. dönem CHP İzmir milletvekili adayıdır.

Murat Bakan Özel Hayatı Hakkında;

Murat Bakan'ın basılmış 2 kitabı bulunmaktadır.

Milli Savunma Komisyonu ve İçişleri Komisyonu Üyesidir.

Evli ve 1 çocuk babasıdır.

İngilizce bilmektedir.

MURAT BAKAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Murat Bakan 1972 doğumlu olup 49 yaşında ve Ankaralıdır.

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