Murat Bakan kimdir? Murat Bakan kaç yaşında, nereli?

Murat Bakan, son zamanlarda en çok aratılan isimler arasında. CHP Milletvekili Bakan, kamuda çalışanların birden fazla maaş almasın engellemek amacıyla çıkardığı kanun teklifi üzerine gündeme geldi. Gündeme gelmesiyle Murat Bakan'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Murat Bakan kimdir? Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!