Murat Aydın: "Türk-Alman Üniversitesi'nden Hz. Yuşa Tepesine Bir Teleferik Yapacağız"

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, ilçe gençlik kolları tarafından düzenlenen etkinlikte gençlerle beraber horon tepti. Aydın, "Türk-Alman Üniversitenin oradan Hz. Yuşa Tepesine bir teleferik yapacağız. Hem biz hem de İstanbullular oraya gelecek" dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala gençlerle buluşmalarına ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İlçe Gençlik Kolları tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Genç Hemşehri Giresunlu Gençler Buluşması" etkinliğine katıldı. Gençler tarafından yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan adayı Aydın, onların gönlünü kazandı. Gençlerle selamlaşmasının ardından bir konuşma yapan Aydın, "Bundan sonra ilk uygulamayı Gümüşsuyu Mahallesi'nde belediyenin olduğu bölgede başlatacağız. Yani İstanbul'un İstiklal Caddesi gibi bizim de alışveriş caddemiz olacak. İşte oradaki eski binaları bir elden geçireceğiz. Bazı markaları davet edeceğiz ve küçük butik sinemalar olacak. Özel sektöre yaptıramazsak, belediye olarak yaptıracağız. Bu 100 metrekarelik butiklerde, en fazla 20 kişiyle film seyredeceğiz, böyle mekanlar oluşturacağız. Önce biz alışveriş için Beykoz'da kalacağız sonra İstanbullu buraya gelecek. Onların da buraya gelmesini sağlayacak adımlar atılacak. Dolayısıyla burada turizm ve ticaret geliştirilmiş olacak. İş, istihdam konusunda yeni alımlar oluşturulmuş olacak" dedi.

"Türk-Alman Üniversitesinden Hz. Yuşa Tepesine bir teleferik yapacağız"

Türk-Alman Üniversitesinin orada bir teleferik yapacağız. Aslında Çayır'dan bir teleferik projesi vardı ama askeri bölgede olduğu için yapılamadı. Şimdi ben arkadaşlara bir ön çalışma yaptırdım, Türk-Alman Üniversitenin oradan Hz. Yuşa Tepesine bir teleferik yapacağız. Hem biz hem de İstanbullular oraya gelecek. Yalnız uzun vadede bu ulaşım ile ilgili mevzu çözüldükten sonra Beykoz'a Beykozlu olmayan araçların, ben belli bir ücret karşılığında girmesini istiyorum. Buranın az kirlenmesi ve bunun için de toplu taşıma ile gelmelerini sağlamak lazım. Buradan bir gelir elde ederek bütçemizi de destekleriz. Burası ayrıcalıklı bir yer olacak. Türkiye'de ve dünyada en mutlu insanların yaşadığı yer neresi diye sorulduğunda akla Beykoz gelsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beykoz'un köylerinde farklı farklı festivaller yapacağız"

"Kılıçlı köyüne gidiyorsunuz insanlar terk etmeye başlamış" diyen Aydın, "Orada yapacağımız karpuz festivaliyle 4 kişiye karpuz ürettireceğiz, masrafları da biz karşılayacağız. Oradaki hemşehrilerimizle konuştuk. Belki ilk yıl karpuzu bedava dağıtacağız, ikinci yıl bedava dağıtacağız ama sonrasında İstanbullu karpuz yemek için oraya gelecek. Karpuzun yanında farklı şeylerde olacak. İstanbul'un yanında Türkiye'ye Kılıçlı köyünün adını duyuracağız. Oralar metruk hale dönüşmüş, kahvehanelerde birkaç kişi var veya yok. Okullarda öğrenci yok, terk edilip gidiliyor işle ilgili sorun olduğu için. Oradaki ticareti festivalle geliştireceğiz, tarımı destekleyeceğiz köylere yaşam ve zenginlik vereceğiz. Benzerini Dereseki'de baston olarak yapacağız. Başka yerde kiraz, öbür tarafta bal, diğer tarafta balık, Çavuşbaşı'nda ıhlamur, Paşabahçe'de cam, Riva bölgesinde spor, bu anlamdaki festivaller tabir-i caizse Beykoz'u uçuracak. Belli bir süre sonra Beykoz'a iş ve AŞ konusunda çok büyük katkı verecek. Biz festivali hem eğlence hem de ekonomik tarafıyla ele alacağız" diye konuştu.

Aydın gençlerden baston hediye aldı, horon tepti

Konuşmasının ardından gençler Başkan adayı Aydın'a, Dereseki'nin sembolü olan bir baston hediye etti. Hediye karşısında gülümseyen Aydın daha sonra gençlerle kol kola girerek kemençe eşliğinde horon tepti. Aydın'ın gençlerle yaptığı bu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte bazı gençler şarkı ve türkü söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA