Murat Aydın kimdir? Murat Aydın kaç yaşında, nereli? Murat Aydın biyografisi!

Murat Aydın, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı olmuştur. Peki, Murat Aydın kimdir? Murat Aydın kaç yaşında, nereli? Murat Aydın mesleği nedir? Murat Aydın hayatı ve biyografisi nedir?

Murat Aydın, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı olmuştur. Aydın, belediye başkanlığının yanı sıra Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevini de sürdürmektedir. Peki, Murat Aydın kimdir? Murat Aydın kaç yaşında, nereli? Murat Aydın mesleği nedir? Murat Aydın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MURAT AYDIN KİMDİR?

Murat Aydın, 1960 yılında Giresun'un Piraziz İlçesi Bozat Beldesi'nde doğdu. İlk ve ortaokulu Bozat'ta okudu. Lise eğitimine devam etmek için İstanbul'a geldi. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni 1985 yılında tamamladı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nden "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu yüksek lisans tezi ile mezun oldu.

Uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgilenen Murat Aydın, halen Zeytinburnu Belediye Başkanıdır.1985 yılında hobi olarak başladığı fotoğrafçılığını geliştirdi ve "Yeryüzünden Portreler" adını verdiği ilk kişisel sergisini açtı. İyi derecede İngilizce bilen Murat Aydın, Bedriye hanım ile evli olup, Hatice ve Muhammed Tayyib'in babasıdır.

Aydın, belediye başkanlığının yanı sıra Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanvekilliği görevini de sürdürmektedir.

Murat Aydın, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Beykoz Belediye Başkan Adayı oldu.