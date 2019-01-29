Murat Aydın: "Bilişim Firmalarının Beykoz'da Yer Almasını Sağlayacağız"

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Kavacık Seçim İrtibat Bürosu'nda yaptığı konuşmada, "Bilişim firmalarına burada mekanlar vermek lazım. Bu firmaların bilgisinden, vergisinden yararlanacağız. Buradaki yaşam kalitesini artıracağız" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında Beykoz'daki çalışmalarına devam eden Zeytinburnu Belediye Başkanı ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Kavacık Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti. Partililerle ve vatandaşlarla tokalaşan Başkan Aydın, burada sohbet ettikten sonra bir konuşma gerçekleştirdi. Aydın konuşmasında, "Bilişim firmalarına burada mekanlar vermek lazım. Tabi ki parayla gelip alacak, bedava verilmeyecek. Neden böylesine güzel bir yere gelmesin firmalar? Beykoz'da olursa dünyanın istediği her noktaya İstanbul Havalimanı'ndan ulaşabilecek. Hem Sabiha Gökçen'e hem de İstanbul Havalimanına yakın mesafedeyiz. İçinden deniz geçiyor o da İstanbul Boğazıdır. Karadeniz, tarım, suyumuz yani kaynağında kaç çeşit suyu içebileceksiniz. Bu firmaların bilgisinden, vergisinden yararlanacağız. Buradaki yaşam kalitesini artıracağız" dedi.

"Depreme dayanaklı tekil olarak yapılabilecek formülü devreye koymamız gerekiyor"

Başkan Aydın, "Dezavantajlı grupların durumunu daha iyileştirmekle ilgili çalışacağız. Hizmet geldikçe, dışarıdan gelen insan arttıkça Beykozlu olmak isteyen çok daha fazla olacak. Dolayısıyla şu yerini ve evini bana satar mısın diyecekler. Aman sakın ha evini kimse satmasın. İmarla ilgili problemler bir şekilde er ya da geç çözülecek. Dolayısıyla kimse yerini ve yurdunu satmasın. Toplu böyle depreme dayanaklı meselesini tekil olarak yapılabilecek formülü devreye koymamız gerekiyor" dedi.

Konuşmasının ardından büyük alkış alan Başkan Aydın, ardından vatandaşların istek ve arzularını dinledi. Ziyaret sonunda partililer ve vatandaşlar Aydın ile fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA