Murat Aydın: "Beykoz'da kent tarımını destekleyecek, ticareti geliştireceğiz"

Başkan adayı Aydın istedi, Kara Davut şarkı söyledi

İSTANBUL - AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Ali Bahadır ve Gümüşsuyu Mahallelerinde vatandaşlarla buluştu, esnafı ziyaret etti. Aydın, "Beykoz'da kent tarımını destekleyecek, ticareti geliştireceğiz" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel seçimlerine kısa bir süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Beykoz'un tüm mahallelerini tek tek dolaşan Murat Aydın bu kez Ali Bahadır ve Gümüşsuyu'ndaki vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi. Ali Bahadır Mahallesinin en önemli sorunlarından olan trafik problemi hakkında mahalleli ile konuşan Başkan Aydın, ilgili ekipten de konu ile alakalı bilgi aldı, sorunun çözümü için neler yapılabileceğini tartıştı. "Söz sizde" buluşmalarının öneminden bahseden Aydın bu sayede vatandaşın sorunlarını birebir dinleme fırsatı bulduklarını söyledi. Beykoz'da turizmin ve ticaretin canlanması için gerçekleştirecekleri çalışmalardan bahseden Aydın, "Burada kent tarımını canlandırmak için üç ay sürecek festivaller yapacağız" dedi.

"Kent tarımını destekleyecek, ticareti geliştireceğiz"

Beykoz'da gerçekleştirecekleri faaliyetlerle tarım, turizm ve ticareti geliştireceklerini belirten Başkan Aydın, "Burada kent tarımını canlandırabiliriz, yapanlar da var. Burada ürettiğimiz ürünlerle ilgili mayısta başlayıp eylüle kadar sürecek festivaller yapacağız. O festivallerde mahallelerimizi, ön plana çıkaracağız. Yetki aldığımız süre boyunca bunu gerçekleştireceğiz. Sonrasında da bizden sonra gelenler bu yolda ilerleyecek. Öyle bir yol açacağız ki o yol bizi mutluluğa, huzura, zenginliğe götürecek. Sağlıklı tarım yapılabilmesi için belediyede tarım ve sağlık müdürlüğü kuracağız. Ürünleri üretme noktasında sıkıntı çekenlere destek, satılamayanlar için de alım garantisi vereceğiz. Sağlıklı üretimle ilgili koşullar oluşunca gerekirse ürünleri belediye olarak alıp dağıtacağız. Böylelikle burada tarım ve ticaret gelişecek bu eğitime de yansıyacak. Burada evlerimizi yapabilecek duruma geldiğimiz zaman çocuklarımız göçüp gitmeyecek, nüfusumuz da kendi seyri içerisinde artacak, öğretmenler de burada yaşamak isteyecek. Eğitim de kaliteli hale gelecek. Hedefimiz bu yola girmektir. Biz yola girer, bu yolu açarız ve bu yolda yürünür Allah'ın izniyle. Böyle bir düşüncemiz, burada böyle bir hikaye yazma amacımız var. Bu yolda sizlerden destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

BAŞKAN AYDIN İSTEDİ, KARA DAVUT ŞARKI SÖYLEDİ

Öte yandan Ali Bahadır Mahallesinde kendisini dinlemeye gelen "Kara Davut" lakaplı şarkıcı Davut Topatan'ı gören Aydın, kendisinden bir parça seslendirmesini istedi. Kara Davut da bu isteği kırmadı ve Barış Manço'nun dillere pelesenk olmuş "Kara Haber" isimli parçasını seslendirerek salondakilere duygu dolu anlar yaşattı.

"Söz sizde" buluşmaları sizi daha iyi tanımamızı sağlıyor"

"Söz sizde" buluşmalarının vatandaşların sorunlarını birebir dinleme fırsatı sunduğunu, bu açıdan oldukça faydalı bir konsept olduğunu söyleyen Murat Aydın, "Bize gelen sorulara bakınca burada imar, istihdam, adalet duygusunun sarsılmasıyla ilgili konuların gündeme geldiğini görüyoruz. Gündeme getirdiğiniz sorunlar, Beykoz'u, sizi daha iyi tanımamıza, beklentilerinizi öğrenmemize çok büyük katkı veriyor. Bunlar hepsi çözülemeyebilir ama bizim yol haritamızın belirlenmesinde çok büyük katkısı olacaktır. Bu sayede yetkiyi sizden almamız durumunda imkanlar ve zaman dahilinde yapılabilecekleri, önceliklerimizi görmüş olacağız" diyerek bu buluşmaların öneminden bahsetti.

Mahallelerdeki esnafı ziyaret eden Murat Aydın, onlarla sohbet etti, kendilerinden oy istedi.

Kaynak: İHA