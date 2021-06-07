Murat Arık kimdir?

Fotoğraf Sanatçısı Murat Arık, 19 Aralık 1993 yılında Kütahya'da doğdu. İki yaşında, ailesiyle Muğla'nın Fethiye ilçesine taşınan Arık, ilkokul ve ortaokul eğitimini Fethiye'de tamamladıktan sonra lise eğitimi için İstanbul'a taşındı. Aslında bu taşınma onun fotoğraf sanatçılığı kariyerinin başlamasının da ilk adımı oldu.

Liseye başladığı tarihten sonra çevresinin kendisinde keşfettiği fotoğraf çekme yeteneği, onu bu yeteneğini geliştirmek için bir arayışa sürükledi ve evine yakın bir fotoğraf stüdyosunda çalışmaya başladı. Uzun yıllar birçok usta fotoğraf sanatçısının yanında çalışarak kendini geliştiren Arık, 2016 yılında resim öğretmeni Esengül Arık ile hayatını birleştirdi. Sektörde edindiği tecrübelerin ışığında, eşi Esengül Arık'la beraber 2018 yılında kendi stüdyosunu açarak kariyerini bir adım daha ileriye taşıdı. 2018 yılı onun için kariyer anlamında güzel geçerken ikinci bir güzel gelişmede kızı Eylül'ün dünyaya gelmesi oldu.

Verimli geçen bir yılın ardından kariyeri, ekonomik nedenlerden dolayı işlerin planladığı gibi gitmemesi ve 2019 yılında büyük emek ve fedakarlıkla kurdukları stüdyoyu kapatmak mecburiyetinde kalmalarıyla birlikte yara aldı.

İş hayatına atıldığı günden itibaren edindiği tecrübeler ve sağlam duruşu sayesinde kariyerine yeni ve iddialı bir başlangıç için kolları sıvayarak, sektörden tanıdığı birçok ünlü marka ve sanatçı ile çalışma fırsatı yarattı.

Kariyeri boyunca fotoğrafçılık, baskı teknikleri, çekim teknikleri üzerine çalışmalar yaptı. Kısa zaman önce tanıştığı Anıl Taşdemir ile belki de ikisinin de kariyerine imza niteliğinde bir çalışma olan ''70 Çizgi'' projesini hayata geçirme kararı aldılar. Bu serüven uzun hatta yorucu olmuş olsa da çıktıkları yolda yol arkadaşlığı yaptıkları ve bu çalışmaya onlar kadar inanan altı ekip arkadaşıyla projeyi tamamladılar.

Bu güç birliğinin devamı için de kurdukları Bosslife Media şirketi ile çalışmalarına devam etmektedirler.