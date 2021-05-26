Murat Ağırel kimdir? Murat Ağırel kaç yaşında, nereli? Murat Ağırel hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Murat Ağırel izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Murat Ağırel kaç yaşında, nereli? Murat Ağırel hayatı ve biyografisi! Murat Ağırel kimdir?

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MURAT AĞIREL KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Eylül 1978

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: Ceyhan

Ağırel, 23 Eylül 1978'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur. İlköğretim ve ortaöğrenimini doğup büyüdüğü Ceyhan ilçesinde tamamlamıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi dış ticaret bölümü mezunudur.

2006 yılında Biz kaç kişiyiz? adlı sivil toplum platformu kuruculuğu ve İstanbul İl Başkanlığı yapan Murat Ağırel, ileriki zamanlarda Memleket Sevdalıları Derneği'ni kurdu ve genel başkanlığını yaptı. 2008 yılında Ergenekon davaları sürecinde gözaltına alındı. 2 gün sonra bu davadan tutuksuz yargılanarak serbest bırakıldı. Ardından yargılandığı davada ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' ile suçlanmıştır. Bu davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı fakat karar Yargıtay kararı ile bozuldu. Tekrardan başlanan yargılama sürecinde 2019'da beraat etmiştir.

Günümüzde ise Ağırel, Yeniçağ Gazetesi'nde yazarlık yapmaktadır.