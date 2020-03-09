Murat Ağırel hakkında sosyal medyada paylaşılan tutanağa  resmi belgede sahtecilik soruşturması
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Murat Ağırel hakkında sosyal medyada paylaşılan tutanağa  resmi belgede sahtecilik soruşturması - Haber
Murat Ağırel, İstanbul, Güncel

Murat Ağırel hakkında sosyal medyada paylaşılan tutanağa  resmi belgede sahtecilik soruşturması

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya'da şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında dün tutuklanan Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında sosyal medyada "iki farklı karar" başlığı altında paylaşılan "hem serbest bırakılmasına, hem...

09.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:55
Murat Ağırel hakkında sosyal medyada paylaşılan tutanağa  resmi belgede sahtecilik soruşturması
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya'da şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine yönelik soruşturma kapsamında dün tutuklanan Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında sosyal medyada "iki farklı karar" başlığı altında paylaşılan "hem serbest bırakılmasına, hem de tutuklanmasına" ibarelerinin bulunduğu iddia edien tutanağa ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılıkça yapılan açıklamada, paylaşılan sorgu tutanağının, sahte olarak düzenlendiği belirtilerek bu "belgeyi düzenleyenler, kullananlar ve yayanlar hakkında resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaparak, "kamuoyunda da takip edilen bir soruşturma ile ilgili yazılı, görsel basın ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar sebebiyle kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılmasına zorunluluk duyulmuştur" denildi. Açıklamada, MİT Kanunu'nun 27/3-1.cümlesi uyarınca

ODA TV çalışanları Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ile Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel ile Yeni Yaşam Gazetesi çalışanları Aydın Keser ve Mehmet Ferhat Çelik'in tutuklanmalarına karar verildiği belirtilerek 2014 yılındaki "MİT TIR'larının durdurulması örneğindeki gibi bir plan dahilinde suç olduğunu bilerek kasten MİT Kanunu'nun 27. maddesinin ihlal edilmesi" olduğu ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi."RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SORUŞTURMASI"Ayrıca Barış Pehlivan'ın Silivri Cezaevi'nde darp edildiğine yönelik haberlerin de gerçek dışı olduğu, Pehlivan'ın kendisi ya da avukatları tarafından bu konuda herhangi bir müracaat yapılmadığı da kaydedildi. 8 Mart'ta tutuklanan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında ise sosyal medyada "Birbirinden iki farklı karar" başlığı altında paylaşılan sorgu tutanağının sahte düzenlendiği, bu belgeyi düzenleyenler, kullananlar ve yayanlar hakkında "Resmi belgede sahtecilik" soruşturması başlatıldığı da açıklandı.

BAŞSAVCILIĞIN YAZILI AÇIKLAMASIİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazılı açıklaması şöyle: "Savcılığımızın 2020/43545 - 44083 sayılı 'Milli İstihbarat Teşkilatı personelinin ifşa edilerek ailesinin ve yakınlarının can güvenliğinin tehlikeye sokulması, devlet kurumlarının istihbarat faaliyetlerinin zafiyete uğratılmaya çalşılması' konulu soruşturma kapsamında şüpheliler B.T., B.P., H.K., A.K., M.F.Ç. ve M.A'nın İstanbul 8, 4 ve 5'inci sulh ceza mahkemelerince sorgularını müteakip CMK'nin 100 ve devamı maddelerinde MİT Kanunu'nun 27/3-1.cümlesi uyarınca tutuklanmalarına karar verilmiştir.Soruşturmanın konusu; karşı istihbarat faaliyeti kapsamında 1-19 Ocak 2014 yılında gerçekleştirilen MİT TIR'larının durdurulması örneğinde olduğu gibi bir plan dahilinde suç olduğunu bilerek kasten MİT Kanunu'nun 27. maddesinin ihlal edilmesi, MİT personelinin ifşa edilerek ailesi ve yakınlarıyla birlikte çalışma arkadaşlarının can güvenliklerinin tehlikeye sokulması, bununla beraber devletin isithbarat faaliyetlerinin zaafiyete uğratılmaya çalışılmasıdır. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü olarak yürütülmektedir. Eyleme katılan diğer şüphelilerin ve bağlantılarının tespiti çalışmaları devam etmektedir.Bununla birlikte şüphelilerden B.P'nin tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde 7 Mart 2020 tarihinde darp edildiğine ilişkin yapılan haberler gerçek dışıdır. Şüphelinin kendisi ya da avukatları tarafından bu konuda Silivri Cezaevi idaresine ya da cezaevi savcılığına sözlü ya da yazılı herhangi bir müracaatı olmadığı gibi darp edildiğine ilişkin hiçbir iz, emare ya da delil yoktur.

Şüphelilerden M.A'nın 8 Mart 2020 tarihinde tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nce serbest bırakıldığı şekilde bir kısım yayın organlarında "M.A. hakkında birbirinden farklı iki karar" başlığı altında ve sosyal medyada paylaşılan sorgu tutanağı sahte olarak düzenlenmiş olup bu sahte belgeyi düzenleyenler, kullananlar ve yayanlar hakkında TCK'nin 204'ncü maddesi uyarınca ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlatılmıştır"


- İstanbul

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti Haber
Borçlarını ödeyemiyor! Orta Doğu ülkesi iflas bayrağını çekti
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi Haber
Rus istihbaratı açıkladı! Esed'in hain tuzağına Türk SİHA'ları düşmedi
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu Haber
İki kurt, bir köpek! Sonuç bu kez çok farklı oldu
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto Haber
Birce'nin cinsellik içeren Kadınlar Günü paylaşımına Instagram'dan veto
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı Haber
Koronavirüs haritasında büyük mucize! İşte Türkiye'nin sırrı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ursula Ömer Çelik Hulusi Akar James Jeffrey Angela Merkel
Magazin Çağla Şıkel Elçin Sangu Emine Bulut Berkay Şahin
Spor Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman Abdülkadir Ömür Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: Murat Ağırel hakkında sosyal medyada paylaşılan tutanağa  resmi belgede sahtecilik soruşturması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 13:34:40. #1.15#