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Murat 124, otonom araç oldu

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Murat 124, otonom araç oldu

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da ilgi gösterdiği ve Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan Murat 124'ün elektrikli ve otonom bir araca dönüştürülmesinin hikayesini anlatan Karaelmas Takımı Kaptanı Berat Cansız...

ZONGULDAK (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da ilgi gösterdiği ve Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katılan Murat 124'ün elektrikli ve otonom bir araca dönüştürülmesinin hikayesini anlatan Karaelmas Takımı Kaptanı Berat Cansız "Mekanik ekip olarak üzerindeki bütün aksamları sökerek elektronik sistemleri bağladık. Bu sayede elektrikli araç formuna dönüştü. Diğer arkadaşlarımız da otonom algoritmalarını geliştirdi" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde okuyan 6 üniversiteli ile çeşitli okullarda eğitim gören 16 lise öğrencisinden oluşan 'Karaelmas' takımı, TÜBİTAK'ın sponsorluğunda 3 bin TL'ye hurda Murat 124 satın aldı. Öğrenciler, aracı sürücüsüz ve elektrikli otomobile dönüştürmek için çalışmaya başladı. 6 aylık proje kapsamında oluşturulan elektronik aksamlar, 2 aylık sürede araca montajlandı. Test sürüşleriyle 'Sercedes' adını verdikleri Murat 124, elektrikle çalışan araç haline dönüştürüldü. Murat 124 ayrıca sürücü ve sürücüsüz çalışma haliyle otonom araç halini aldı. Öğrenciler, hazırladıkları araçla TEKNOFEST'teki Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da araca binerek yakından inceledi. Festival alanının en ilgi çeken aracı olan dönüştürülmüş Murat 124, yarışmadan bir gün önce yaşadıkları teknik aksaklık nedeniyle dereceye giremedi. Karaelmas Takımı Kaptanı BEÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Berat Cansız (23), TEKNOFEST'te gördükleri ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Aracın yapılma hikayesini anlatan Cansız "TÜBİTAK'ın desteğiyle hurda araç satın aldık. Üzerinde güzel hayaller kurarak, yarışma konseptine çevirdik. Mekanik ekip olarak üzerindeki bütün aksamları sökerek elektronik sistemleri bağladık. Bu sayede serçe elektrikli araç formuna dönüştü. Diğer arkadaşlarımız da otonom algoritmalarını geliştirdi. Bunları elektronik karta yükleyerek aracımızı sürücüsüz hareket ettirebilir hale getirdik" dedi.

'ARACI GÖRMEK İÇİN FESTİVALE GELENLER OLDU'

Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'ın araçlarını incelemesinin çok önemli olduğunu belirten Cansız "Yarışma sürecinde ve fuar alanında dış konsepti nedeniyle aracımız büyük ilgi çekti. Bakanımız Mustafa Varank, savunma sanayii yetkilileri, Selçuk Bayraktar gibi kişiler aracımızla yakından ilgilendi. Sırf bizim aracımızı görmek için gelenler oldu. Birçok kurum ve firma yetkilileri yakından inceledi. Bunlar pozitif anlamda daha iyisini yapmak için bize moral oldu. Yarışmada jüri testlerinden geçerek yarışmaya girmeye hak kazandık ancak yarışmadan bir gün öne yaşadığımız bir sıkıntı nedeniyle derece alamadık" diye konuştu.


Murat 124, otonom araç oldu

Murat 124, otonom araç oldu

Murat 124, otonom araç oldu

Murat 124, otonom araç oldu

Murat 124, otonom araç oldu

Murat 124, otonom araç oldu

Murat 124, otonom araç oldu

Murat 124, otonom araç oldu

Murat 124, otonom araç oldu

Murat 124, otonom araç oldu

Murat 124, otonom araç oldu

Murat 124, otonom araç oldu

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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