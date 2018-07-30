Murat 124" Tutkunları "Engelsiz Yaz Festivali"Nde Buluştu

Murat 124 model otomobil tutkunları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde engelliler için düzenledikleri "Engelsiz Yaz Festivali"nde bir araya geldi.

"Turkhis Classic Car Murat 124" isimli grubun üyeleri, belediye ve engeli derneklerinin katkılarıyla düzenledikleri etkinlik kapsamında, Bodrum Belediye Meydanı'nda buluştu. Farklı illerden Bodrum'a gelen sürücülerin park ettikleri araçlara binen engelli bireylerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği araçların camlarındaki Yeşilçam filmlerine ilişkin posterler dikkati çekti. Zaman zaman araçların ses sisteminden Yeşilçam filmlerinin müzikleri yayınlandı.

Gönüllerince eğlendiler

Çeşitli gösterilerin de sunulduğu etkinlikte, engelli bireyler hareketli müzikler eşliğinde eğlendi, vatandaşlar da onlara eşlik etti.

Festivalde şarkıcı Safiye Soyman da konser verdi. Oğlunun MS hastası olduğunu anımsatan Soyman, "Özel çocuklarımız için buradayız. Ben de özel çocuğumun annesiyim. Ömrümün sonuna kadar baş tacı. Onlara engelli dememek gerekiyor, engel olunmaması gerekiyor." dedi.

Etkinlikle ilgili gazetecilere açıklamada bulunan "Turkhis Classic Car Murat 124" kurucusu İbrahim Çelik da "Onlar bizim özel bireylerimiz. Engelsiz kardeşlerimiz. Özel bireylerimiz eğlensin diye bu etkinliği düzenledik." diye konuştu.

Muğla'nın yanı sıra Ankara, Antalya, İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'nın da aralarında bulunduğu farklı illerden 40'dan fazla sürücünün araçları ile Bodrum'a geldiğini söyleyen Çelik, festivale destek olanlara teşekkür etti.